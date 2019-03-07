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Bu haber 07 Mart 2019 17:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Düne Damga Vuran İsim, Hakem Gürel Uzuner

Dün 11 Nisan stadında oynanan Şanlıurfaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına hakem Gürel Uzuner'in kabadayı tavırları ve yanlı kararları damga vurdu.

​Düne Damga Vuran İsim, Hakem Gürel Uzuner

Ankara bölgesi hakemi Gürel Uzuner daha maçın başlamasından itibaren Urfasporlu futbolculara sert ve agresif tavırlar göstermesiyle başladı.
Maçın 21.dakikasında Halil Köcer'e hiç bir pozisyon yok iken sarı kart gösteren Hakem Uzuner,

 

Sahayı Da Tribünleri De Birbirine Kattı

Maçın 27.dakikasında Aykut Akgün'ün üzerine yürüyerek sert bir yüz ifadesiyle de tahrik edip ardından futbolcunun hiç bir tepki vermesine rağmen sarı kart göstermesi hakemin art niyetini bu dakikadan itibaren belli ettirdi. Bu dakikalarda tüm kararlarını Manisa takımı aleyhine çalan hakem maçın 37.dakikasında Manisa ceza sahası önünde ikili mücadelede Halil Köçer'e 2.sarı kart ve ardından kırmızı kart göstererek hem sahayı hem de tribünleri bir anda birbirine kattı. 

Neye uğradıklarını şaşıran Urfasporlu futbolcular maçtan kopunca Manisa Belediye takımı 2 dakikada iki gol atıp bu şaşkınlığı hakem sayesinde fırsata çevirdiler. 





 

Maçı Kaç Kırmızı Kartla Bitireceğiz?

Ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım yine hakem Gurel Uzuner'in saç baş yolduran kararlarıyla maçtan koptular. 

Saha içersinde futbolcuların macin hakemi Gürel Uzuner Uzuner'in telsizle maçın 4.hakemi Celal Bayraklı'ya "hocam maçı kaç kırmızı kartla bitireceğiz " söylemini duymaları sahayı bir anda yeniden karıştırdı. 

Urfasporlu futbolculara beni yanlış anladınız ben öyle demek istemedim diye açıklama yapan Uzuner  ,Can Erdem ceza sahası ıçinde arkadan çekilerek düşürülmesine devam kararı verince niyetini tam olarak belli ettirdi. 

Maçın gözlemcisi Alaattin Topçu'nun hekem hakkında nasıl bir düzenledigi bilinmez ama bilinen bir gerçek televizyon yayını olmayan 2.lig ve 3.liglerde hakemler istedikleri gibi maç yönetiyorlar .
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