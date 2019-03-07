​Hüseyin Dağ, Karaköprü’yü Play Off’a Götürüyor

Geçen hafta Artvin Hopasporu 1-0 mağlup edip dün Kozan Belediyesporu deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3. lig 1. grupta 35 puanla 6.sıraya yerleşen Karaköprü Belediyespor bu hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Tire 1922 sporu da mağlup etmesi durumunda ilk 5'e girerek iki sezondur mücadele ettiği lig'de ilk defa play off potasına Hüseyin Dağ ile girmiş olacak.Karaköprü Belediyesporlu futbolcuları Hüseyin Dağ ve teknik ekibini Urfa.com spor servisi olarak başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.Editör: Bahar Yüksel