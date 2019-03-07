​​Erdem, Reklama Yatırılan Milyonları Sordu

Bu kadar harcama ne için

Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem, yaptığı açıklama ile diğer adayların reklama yatırdığı devasa ücretlerin nasıl geri alınacağını sordu. Erdem, her adayın yaklaşık 2 milyon para harcadığını ancak aldığı maaşlarının bunun yarısı bile olmadığını belirterek, harcadıkları diğer paranın nereden kazanılacağını sordu.Reklama yatırılan milyonları neyle karşılayacaklarSosyal medyadan yaptığı açıklamada Belediye Başkan Adaylarına soruyorum; bir belediye başkanı görev süresi boyunca toplam alacağı maaş 540 bin civarıdır.Seçim sürecinde reklama yatırılan para ise ortalama 2 milyon yani eski para ile 2 trilyondur. Peki geriye kalan 1460 Bin TL zararı nereden çıkaracaklar. Acaba bu adaylar bunun bir açıklamasını yapabilecekler mi?” diyerek yapılan harcamaların neden yapıldığını sordu.Yapılan bu harcamaların israf ve israfın da haram olduğunu belirten Erdem, “Düşün dört yıllık görev sürenizde alacağınız maaşın onlarca katı parayı sadece reklama veriyorsunuz. Bunun getirisi size ne olacak. Neden bu kadar para harcıyorsunuz. Paranız çoksa gidin onunla fabrika kurup gençleri istihdam edin. Yoksa siz bu paranın onlarca katını başka yerlerden çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?”dedi.Editör: Bahar Yüksel