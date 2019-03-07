​Şanlıurfa’da Foseptik Çukuruna Düşen İnek Böyle Kurtarıldı

Bu haber 07 Mart 2019 13:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

Mahalle Sakinleri Kendi İmkanlarıyla Kurtaramadı

İtfaiye Ekipleri yarım Saatlik çalışma İle Kurtardı

- Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardıEdinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. Foseptik çukuruna düşen ineği gören mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla ineği çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği traktör yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtararak sahibi İsmail Songur’a teslim edildi. İneği kurtarılan Songur, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.Editör: Bahar Yüksel