​Şanlıurfa’da Foseptik Çukuruna Düşen İnek Böyle Kurtarıldı

- Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı
Mahalle Sakinleri Kendi İmkanlarıyla KurtaramadıEdinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. Foseptik çukuruna düşen ineği gören mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla ineği çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye Ekipleri yarım Saatlik çalışma İle KurtardıOlay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği traktör yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtararak sahibi İsmail Songur’a teslim edildi. İneği kurtarılan Songur, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Editör: Bahar Yüksel
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