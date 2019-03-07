​Bilici Bu Olaya Kayıtsız Kalmadı

Aile için İnceleme Başlatıldı

https://www.urfa.com/haber/15574/sanliurfali-aile-hayirsever-vatandaslardan-yardim-bekliyor/

Şanlıurfa’da birikmiş kira ve elektrik borcu olan ailenin durumunu Urfa.com haber sitemizde yayına getirmişti. Hayırsever vatandaşların yardım elini uzatması için yaptığımız çağrıya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü hasan Bilici kayıtsız kalmadı.Bizlere ulaşarak ailenin iletişim numarasını isteyen Bilici, yardıma muhtaç aileye elini uzattı. Ailenin bulunduğu Eyyübiye ilçesine giderek gerekli incelemelerde bulunduğunu ifade eden Bilici, Eyyübiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne sevk ederek aileyi yaşadığı zor durumdan kurtulmasına sebep oldu.İlgili haber İçin Tıklayınız: "Şanlıurfalı Aile Hayırsever Vatandaşlardan Yardım Bekliyor"Editör: Bahar Yüksel