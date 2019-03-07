​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden 8 Mart Etkinliği

Bilici, Kadınlarımızı Önemsiyoruz

Düzenlenen etkinliğe AÇSH İl Müdürü Hasan Bilici, Kadın Hizmetleri Biriminden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Mahmut Küçükoğlu, İl Müdür Yardımcısı Neriman Yıldız, Kadem Başkanı Dilşah Öztürkmen ve Şönim Müdürü Mehmet Çakır katılım gösterirken ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu olsun yazılı afişin açılmasının ardından balonlar gökyüzüne bırakıldı.Etkinliğe katılan il müdürü Bilici; ‘’ ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü '' vesilesiyle bugün burada bir aradayız. Müdürlük olarak kadınlarımızı çok önemsiyor ve daima onlarla yürümekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Artık kadınlarımızın yaşadığı şiddeti, sıkıntıları değil hep beraber elde ettiğimiz başarılarımızı ve sevinçlerimizi konuşmak istiyoruz. Dünya üzerindeki tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor saygılarımı sunuyorum.’’ ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel