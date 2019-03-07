​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anket açıklaması! Ciddiyetleri Kalmadı

"Biz kendimiz yapıyoruz"

"Ben Bay Kemal gibi konuşmuyorum"

"İstanbullular Binali Bey gibi markayı asla ihmal etmeyecektir"

"Orada da gereğini yaparız"

"Bukalemun kılıklıları da bulacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:- (Kılıçdaroğlu'nun 'YPG bize saldırmaz' sözü...) Türkiye'nin en önemli sorunu beka sorunu ile muhalefet sorunudur.Bay Kemal'e sorsanız PKK terör örgütü değil.- Aldığı mali desteği Kandil'e gönderene göz açtırmayız.. Doğu ve Güneydoğu'da değişimi kayyumlar sayesinde başardık. Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Yakın zamanda gidip gördüyseniz bütün caddeler ışıl ışıldır, dört gidiş dört geliş yollar vardır. Gençliğin rahatlıkla oturduğu oralarda birbirleriyle sohbet ettiği kafeteryalar oluşmuştur. Öbür yanda Dicle piknik alanları oluşmuştur. Kurşunlu Camii inşa edilmiştir. Sur içi denilen bölgeler elden geçirilmiştir. Buralar kentsel dönüşümle yeniden sahiplerine yapılarak teslim edilmiştir.Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz.Yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz. Ama nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz artık bundan 4-5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Maniplasyon çok ileri. Sipariş üzere anketler yapılıyor. Bir tane anket şirketi kullandıkları anketörler vesaire falan icabında aynı kişiler oluyor. Buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkanlara kalkıp şu anketi yaptım diyor. Burada belli satışlar var, dolayısıyla güven vermiyor. Biz kendi parti çatımız altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu sonuçları paylaşmıyoruz, çalışmalarımızı yönlendirmek için değerlendirme yapıyoruz.Siyasetçi gurur, kibirle milletinin karşısında durmayacak. Mütevazı olacak ki halk onu sevsin. Samimiyet olacak, yaptığı işte samimi davranacak ve tabii gayret olacak. 17 yıldır sadece Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, 4,5 yıl belediye başkanı olarak görev yapmış bir evladı olarak Erdoğan'ı ve arkadaşlarını tanıyor. Bir Kayserili Mehmet Özhaseki'yi tanımam der mi? Sayın Özhaseki bu işi iyi bilen arkadaşlarımdan bir tanesi. Ben Bay Kemal gibi konuşmuyorum. Soruyorlar 'İnce'yi niye belediye başkan adayı yapmadınız' deyince 'Onun belediye başkanlığı yok' diyor. Sanki kendisinin belediye başkanlığı vardı geçmişinde. Kendisi İstanbul'da belediye başkan adayı oldu, Kağıthane'ye Kağıttepe dedi.İstanbul'a belediye başkanlığı yaptığım döneminde Binali Bey benim genel müdürümdü. Sonra milletvekili oldu aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı görevini kendisine verdik. Daha sonra Başbakanlık görevine verdi. Şimdi de TBMM Başkanı'ydı. Sonra da İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak Binali Bey'i gönderdik. Ben inanıyorum ki, İstanbullular Binali Bey gibi markayı asla ihmal etmeyecektir.(ABD'nin kürtleri vurmayın açıklaması) Trump'a söyledim, savaşımız terör örgütü ile. ABD'ye teröristleri birlikte vuralım dedik. bizi dinlemediler. Suriye'de nasıl terör koridorunu yok ettiysek aynı şekilde yeni bazı gelişmeler olduğu anda orada da gereğini yaparız. İşte Adana Mutabakatı denilen olay budur-Sınırlarımız içinde ve ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Başlarını kaldıramaz hale geldiler.Milletimiz müsterih olsun. FETÖ ile mücadele kararlılığımız sürüyor. Bukalemun kılıklıları da buluyoruz, bulacağız. 2019'da bugün itibarıyla 3 bin 306 FETÖ operasyonu yapıldı. Bu yıl 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama işlemi gerçekleşti.Editör: Bahar Yüksel