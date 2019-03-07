​Ayhan, Kimse Bize Bayrak Sevgisini Öğretmesin Bizim Geçmişimiz Belli

Maske ile İnsanları Kandırmaya Çalışıyorlar

Kimse Bize Bayrak Sevgisini Öğretmesin

2009’dan Önceki Zulmü Getirmeye Çalışıyorlar

Ahmet Köse’nin sorularını yanıtlayan Ayhan, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi.Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Abdulhakim Ayhan için şu sözleri sarf etmişti; “Yerel seçime doğru giderken sahada bazı siyasi partiler var, maske takıp sahaya çıkmışlar. Hdp’nin arkasında olduğu bir adayı Akçakaleliler asla desteklemez. Bu oyuna asla gelmez. Şuanda Saadet Partisi o maskeyi giymiş ve o maske ile insanları kandırmaya çalışıyor. Sizler asla bu oyuna kanmayacaksınız.”Abdulhakim Ayhan, Program sunucusu Ahmet Köse’nin “Bu sözlere ne cevap vereceksiniz sorusu üzerine “Bana göre talihsiz bir açıklama.” Diyerek şunları ifade etti;“Bizim geçmişimiz belli. Biz Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla kardeş gibi yaşıyoruz. Yunus’un dediği gibi yaratanı seviyoruz yaratılandan ötürü. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Bunu herkes böyle bilsin. Bayrak sevgisini kimse bize öğretmesin. 82 kilometre sınır var, sınır boyunca bayrağımızı dikmişiz. Askerimizin polisimizin yanında durmuşuz. 15 Temmuz hain darbe döneminde siyaset yapanlar, atıp tutanlar neredeydi? Bizler o gece ve ardındaki 2 gün boyunca ne olacağını bilemeden sabahlara kadar sokaklardaydık. Orada öledebilirdik. 2011’den bu yana Akçakale’ye kim gelip de Suriyeliler ne oldu? ne yiyip içiyorlar? Sınırda askerin polisin ne sıkıntı var?Bizler Akçakale’nin en sıkıntılı döneminde belediye başkanlığı yaptık. Şimdi de gelip böyle açıklamalar yapıyorlar. Akçakale %92 Ak Parti’ye oy vermiş bir ilçe. %10 kürt vatandaşımız var. Bu ne demek kürtlerimiz de Ak Parti’ye oy verdi. Yapılan açıklamalarla 2009’dan önce yaşadığımız zulümleri tekrar getirmeye çalışıyorlar.” İfadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel