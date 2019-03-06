​Suriye'de, Türk Tırlarına Taşlı Saldırı

Biz de Ülkemizde Suriyeli İstemiyoruz

Suriye sınırında sevkiyat yapmak için bekleyen Türk tır şoförlerinin Suriyeliler tarafından taşlandığı iddia edildi.Suriye’ye girdikleri gibi kötü muamele ile karşılaşan şoförler duruma tepkilerini açtıkları pankartlarla gösterdi. “Araçlarımız taşlanıyor” diyen şoförler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek duruma çözüm bulmasını talep ettiler.Sınırda pankart açan Türk tır şoförleri “Suriyeliler, Türkleri burada istemiyoruz diyor. Türkleri istemiyorlarsa bizlerde Türkiye’de hiç bir Suriyeli istemiyoruz.” İfadelerini kullanırken, “senelerdir topraklarımızda savaş mağdurları olduğu için Suriyelileri dışlamadık. Devlet destekli hayatlarını bizlerden daha iyi sürdürdüler. Buna rağmen bizler onların ülkelerine girince kötü muamele ile karşılanıyoruz” açıklamasında bulundular.Editör: Bahar Yüksel