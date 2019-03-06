​Onay Vermeyen Annesini Beyzbol Sopasıyla Öldürdü

Kafasına Vurarak Öldürdüm

Ümraniye'de annesini öldüren genç polis merkezine getirildi

Kız Arkadaşıyla İlişkisine Onay Vermedi Diye Öldürmüş

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinden Esenevler Nişancı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine yaşandı. Bir çocuk annesi Arzu Özkan'ın evinde bağrışma sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Özkan'ın cesedi ile karşılaştı.Olayı soruşturan polis, Özkan'ın oğlu ve eşinin ifadesine başvurdu. Polise ifade veren lise öğrencisi E.Ö., annesini beyzbol sopası ile kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. E.Ö.'nün verdiği ifadede, "Sevgilim vardı. Annemle sevgilim yüzünden tartışıyorduk. Bu ilişkiyi onaylamıyordu kendisi. Sabah saatlerinde yine aynı konu yüzünden tartıştık. Ardından beyzbol sopası ile kafasına vurarak öldürdüm" dediği öğrenildi.Ümraniye'de evinde ölü olarak bulunan kadını, 16 yaşındaki oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı. Sevgilisiyle ilişkisini onaylamadığı gerekçesiyle annesini öldürdüğünü itiraf eden genç, Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi.Olay sabah saatlerinde Ümraniye Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Arzu Ö.'nün evinden gelen bağrışma seslerini duyan komşular polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde kadının cesediyle karşılaştı.Olayın ardından öldürülen kadının eşi ile lise öğrencisi oğlu T.Ö. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 16 yaşındaki T.Ö, buradaki ifadesinde annesini, kafasına beyzbol sopası ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Liseli genç, annesini ‘kız arkadaşıyla arasındaki ilişkiye onay vermediği' gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Annesini öldüren T.Ö. Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Editör: Bahar Yüksel