​Çiftçi, Ak Partili Olarak Mahmut Özyavuz'u Destekliyoruz

Harran’a Ne Gerekiyorsa Yaptık

1 Nisan’da Belediye Başkanı Olarak Göreceğiz

Geçtiğimiz günlerde Harran’da otogar açılışına katılmak üzere Harran'a gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhur ittifakı Harran Belediye Başkan adayı Mahmut Özyavuz'u Cumhur Odasında ziyaret etti.Çiftçi, burada yaptığı konuşmada "kendimizi ifade edemesek de Harran bildiğimiz sevdiğimiz ve 3 buçuk yıl Allah şahit ki hizmet ettiğimiz bir ilçemiz. İlk zamanlar ilçenin sit alanı olmasından dolayı bir plan sorunu vardı, bu plan sorununu çözdükten sonra şehir içi parke olsun, çocuklarımıza spor sahaları ve parklar olsun Harran’a ne gerekiyorsa yaptık." diye konuştu.Çiftçi konuşmasında; “Bir Ak Partili olarak Mahmut Özyavuz’u destekliyoruz. Mahmut Özyavuz sizin evladınız, sizler daha iyi tanırsınız. Bana göre en iyi vatanseverlik hizmet etmektir. İnanıyorum ki Harran’da hepimizin de desteği ile ittifak adayı Mahmut Özyavuz 1 Nisanda belediye başkanı olarak göreceğiz.” İfadelerini kullandı.Çiftçi’nin konuşmasından sonra söz alan oluşan Cumhur ittifakı Harran Belediye Başkan adayı Mahmut Özyavuz ise şu açıklamalarda bulundu;“Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin cumhur odasına ziyaretini sevgi ve saygıyla karşılıyoruz. Bizleri ziyaretiyle onurlandırdı. 2014'te ki yerel seçimlerde aday iken Harranlılara mesire alanı ve otogar sözümüz vardı bunlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bunun yanında Gençlik Kültür merkezi ve semt pazarı da yapıldı. Bunlar için de Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz.” dedi.Editör: Bahar Yüksel