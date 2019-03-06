Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Mart 2019 19:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

Cezaevinde Şoför Dehşeti: Uzman Çavuş Bıçaklanarak Öldürüldü

T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli şoför, tartıştığı uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü.

Cezaevinde Şoför Dehşeti: Uzman Çavuş Bıçaklanarak Öldürüldü

Olay bugün saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Ardahan açık görüş ziyaret kabul yerinde görevli Uzman Çavuş H.Ç.K ile cezaevinde görevli şoför F.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.D. eline geçirdiği bıçakla, Uzman Çavuş H.Ç.K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da bıçakla intihara teşebbüste bulunan zanlı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.




Ardahan’da uzman çavuşun cezaevi önünde öldürülmesi olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bağımsız ziyaretçi kabul olarak faaliyet gösteren ön binada, cezaevi şoförü olan Fatih Dinç, henüz üst aramalarının yapılmaya başlanmadığı ön binaya, üzerinde getirdiği tahmin edilen bıçakla, ziyaretçi kabul bürosunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'ni henüz tespit edilemeyen ancak tartışmadan kaynaklandığı değerlendirilen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile yaralamış, daha sonra da kendisini kilitlediği odada aynı bıçakla kendisini kalbinden bıçaklamak sureti ile intihar girişiminde bulunmuştur. Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, kalbi durmuş şekilde kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir."


 

"Adli Soruşturma Başlatıldı"

"Fatih Dinç ise Ardahan Devlet Hastanesinde hayati tehlike kaydıyla hemen ameliyata alınıp, yapılan müdahale sonrası hayati tehlikeyi atlatarak, önce yoğun bakıma alınmış, sonrasında Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Şüpheli Fatih Dinç hakkında gerekli gözaltı talimatları verilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli soruşturma derhal başlatılmış olup, otopsi işlemleri ve diğer soruşturma işlemleri ile ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."




 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Korkunç Kaza! Genç Kızın Bacağını Ezip Sürükledi
​Korkunç Kaza! Genç Kızın Bacağını Ezip Sürükledi
Dikkatsiz bir şekilde dönüş yapan taksici, yolda yürüyen genç kıza çarptı. Bacağından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
​Kahvede Oyun Oynayan Arkadaşlarını Kurşun Yağmuruna Tuttu
​Kahvede Oyun Oynayan Arkadaşlarını Kurşun Yağmuruna Tuttu
kahvehanede bir kişi, oyun oynadığını arkadaşlarını çıkan kavga sonucu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
​Gaziantep’te Sahte Polise Dilenci Kılığında Operasyon
​Gaziantep’te Sahte Polise Dilenci Kılığında Operasyon
Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıtarak karı kocayı dolandırmak isteyen şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı.
​Çalıştıkları İş Yerinden 250 Bin TL'lik Kablo Çaldılar
​Çalıştıkları İş Yerinden 250 Bin TL'lik Kablo Çaldılar
Kiraladıkları vinçle önceden çalıştıkları şantiyeden 250 bin TL’lik bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​16 kamerayı durdurdu, Birini Unuttu
​16 kamerayı durdurdu, Birini Unuttu
Bir fabrikaya giren hırsız, 17 güvenlik kamerasından 16 kameranın kayıt işlemini durdurdu ancak birini durdurmayı unutunca yakayı ele verdi.
​Polise Darp Olayına Şahit Olmuştu! İfadeyi Geri Aldırma Tartışmasında 1 Ölü
​Polise Darp Olayına Şahit Olmuştu! İfadeyi Geri Aldırma Tartışmasında 1 Ölü
"ifadeyi geri aldırma" tartışmasında ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
​Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs, Suç Makinesi Çıktı
​Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs, Suç Makinesi Çıktı
Bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek linç edilmek istenen zanlı tutuklandı. Şahsın aralarında cinsel istismarın da olduğu 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
​Sürücü adayı vitesi karıştırdı! Ortalık savaş alanına döndü...
​Sürücü adayı vitesi karıştırdı! Ortalık savaş alanına döndü...
Yokuş yukarı çıktıktan sonra otomobilini park etmek isteyen sürücü adayı, vitesleri karıştırıp geri takıp gaza basınca park halindeki minibüse ve kamyonete çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
​Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
​Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Otomobilde çakmak gazı patladı, 2 genç otomobilin içerisinde yaşanan patlama sonrası ölümden döndü. Patlama anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
​Cani Koca Dehşet Saçtı! Tartıştığı Eşini Öldürüp Baldızını Yaraladı
​Cani Koca Dehşet Saçtı! Tartıştığı Eşini Öldürüp Baldızını Yaraladı
Bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürürken kavgayı ayırmaya çalışan baldızını da yaraladı.
Belediye İşçisinden Takdir Edilecek Davranış, Bir Canlıyı Böyle Kurtardı
Belediye İşçisinden Takdir Edilecek Davranış, Bir Canlıyı Böyle Kurtardı
Yoğun yağış nedeniyle sele kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü. Duygu dolu anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
​Üvey Baba Dehşeti! 5 Yaşındaki Çocuk Kendini Siper Etti
​Üvey Baba Dehşeti! 5 Yaşındaki Çocuk Kendini Siper Etti
Üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Üvey baba dehşeti saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿