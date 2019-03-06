Urfa’da PKK/KCK Propagandası Yapan 8 Kişi Gözaltına Alındı

2 Kişi Aranıyor

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 2 kişiyi aranma çalışmaları devam ediyor.Editör: Ahmet Şen