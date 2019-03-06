Urfa’da PKK/KCK Propagandası Yapan 8 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
2 Kişi AranıyorSavcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 2 kişiyi aranma çalışmaları devam ediyor.
Editör: Ahmet Şen
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