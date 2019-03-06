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Bu haber 06 Mart 2019 14:45:52 Tarihinde eklenmiştir.

Genç Girişimcilerden Erdem’e Ziyaret

Şanlıurfa Gureğh çoban köpekleriyle ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınan genç girişimci Yunus Emre Kılıç, Serhat Erdem’i ziyaret ederek projelerini anlattı.

Genç Girişimcilerden Erdem’e Ziyaret

Şanlıurfa’ya has gureğh çoban köpekleri hakkındaki çalışmaları ile tanınan Yunus Emre Kılıç, ekibiyle birlikte Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan adayı Serhat Erdem’i ziyaret etti. Serhat Erdem’e projelerimi anlatan Kılıç, “Bizim amacımız Şanlıurfa’nın bu değerine sahip çıkmaktır. Bu anlamda Serhat Başkana projelerimizi sunduk. Sağ olsun bizi çok güzel karşıladı. Bize her türlü destek olacağının sözünü verdi.” dedi.



 

Erdem’den Kılıç’a Teşekkür

 Yunus Emre Kılıç’ın yaptığı işin sıradan bir iş olmadığını söyleyen Serhat Erdem, “Biz de Yunus kardeşimize teşekkür ediyoruz. Böyle genç girişimcilere bizim de ihtiyacımız var. Belediye başkanlığını kazanırsak eğer; böyle projelerin önünü açma noktasında gereken çalışmaları yapacağız. İnşallah gençlerimizin hepsi senin gibi projeleriyle bize gelir. Şanlıurfa’ya mal olmuş Gureğh cinsi köpeklerin yaygınlaşması ve Türkiye’ye yayılması noktasında gereken desteği sunacağız.”diye konuştu.

 



Editör: Ahmet Şen
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