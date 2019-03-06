Genç Girişimcilerden Erdem’e Ziyaret

Erdem’den Kılıç’a Teşekkür

Şanlıurfa’ya has gureğh çoban köpekleri hakkındaki çalışmaları ile tanınan Yunus Emre Kılıç, ekibiyle birlikte Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan adayı Serhat Erdem’i ziyaret etti. Serhat Erdem’e projelerimi anlatan Kılıç, “Bizim amacımız Şanlıurfa’nın bu değerine sahip çıkmaktır. Bu anlamda Serhat Başkana projelerimizi sunduk. Sağ olsun bizi çok güzel karşıladı. Bize her türlü destek olacağının sözünü verdi.” dedi.Yunus Emre Kılıç’ın yaptığı işin sıradan bir iş olmadığını söyleyen Serhat Erdem, “Biz de Yunus kardeşimize teşekkür ediyoruz. Böyle genç girişimcilere bizim de ihtiyacımız var. Belediye başkanlığını kazanırsak eğer; böyle projelerin önünü açma noktasında gereken çalışmaları yapacağız. İnşallah gençlerimizin hepsi senin gibi projeleriyle bize gelir. Şanlıurfa’ya mal olmuş Gureğh cinsi köpeklerin yaygınlaşması ve Türkiye’ye yayılması noktasında gereken desteği sunacağız.”diye konuştu.Editör: Ahmet Şen