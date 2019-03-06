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Bu haber 06 Mart 2019 13:45:12 Tarihinde eklenmiştir.

Albayrak, “Geçtiğimiz Yıl 58.1 Milyar Dolarla Zirve Yapan Yıllık Cari İşlem Açığı 2018 Yılı Sonu İtibariyle Hedefinin Bile Altında Gerçekleşerek 27.6 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

Kocaeli’de iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Son dönemdeki tanzim satış noktalarının başarısıyla birlikte yıllık enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesi olarak yüzde 20’nin altını gördü” dedi.

Albayrak, “Geçtiğimiz Yıl 58.1 Milyar Dolarla Zirve Yapan Yıllık Cari İşlem Açığı 2018 Yılı Sonu İtibariyle Hedefinin Bile Altında Gerçekleşerek 27.6 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

- “Tanzim satış noktalarının başarısıyla birlikte yıllık enflasyon, son 6 ayın en düşük seviyesi olarak yüzde 20’nin altını gördü”
- “İhracatımızın yaklaşık yüzde 5 arttığını, ithalatımız ise yüzde 22.2 oranında gerilediğini görmekteyiz”
- “2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonumuzun çok daha altında gerçekleşecek”


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli’de iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Kocaeli Ticaret Odasında düzenlenen Adım Adım Edonomi adlı programa Bakan Albayrak'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Albayrak, “Kocaeli, bizim yeni ekonomi programında ifade ettiğimiz değişim hedefiyle oraya koyduğumuz, katma değeri yüksek, ihracata dayalı teknolojik üretim idealinin örnek şehirlerinden bir tanesidir. Küresel açıdan belirsizliklerin çok fazla arttığı bir dönemde göreve geldik. Küresel korumacılığın, ticaret savaşlarının açık açık gerçekleştirilmesinin, Avrupa ekonomisinin önemli bir yavaşlamaya girmesinin yanında, ülkemiz ekonomisinin de doğrudan hedef alındığı günleri hep birlikte yaşadık. Ama hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık. Hatta bazıları, sinir bozucu bir şekilde ‘Ya bunlar niye bu kadar rahat’ dedi. Niye Türkiye’nin potansiyelini gücünü biliyoruz” dedi.


 

“İhracatımızın Yaklaşık Yüzde 5 Arttığını, İthalatımız İse Yüzde 22.2 Oranında Gerilediğini Görmekteyiz”

2019 yılının Ocak ve Şubat ayılarının verilerine göre ihracat oranının yüzde 5 arttığını kaydeden Albayrak, “Geçtiğimiz yıl 58.1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlem açığı 2018 yılı sonu itibariyle hedefinin bile altında gerçekleşerek 27.6 milyar dolar seviyesine geriledi. Şubat ayı itibariyle 20 milyarın da altına indiğimizi çok net bir şekilde görmeye başladık. Bu süreç 2019 yılında hız kesmeden, Ocak ve Şubat ayındaki verilerle hepimizin çok daha net bir şekilde gördüğü süreci ortaya koydu. Bu yılın ilk iki ayında geçici dış ticaret verilerine baktığımızda ihracatımız yaklaşık yüzde 5 arttığını, ithalatımız ise yüzde 22.2 oranında gerilediğini görmekteyiz. Son dönemde ekonomide yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağını da iç dengelenmede de enflasyon oranında kaydedilen başarıdır” dedi.


 

"Tanzim Satış Noktalarının Başarısıyla Birlikte Yıllık Enflasyon Yüzde 20’nin Altını Gördü”

Tanzim noktaları için yapılan eleştirilere yanıt veren Albayrak, "Piyasalarda gerçekleşen spekülatif dalgalanmaları. Özellikle finansal piyasalarımızda yaşanan spekülatif sürecin etkisiyle bozulan fiyatlama davranışları, enflasyonun yıllık artışını 2018 yılı Ekim ayı itibariyle yüzde 25,2 seviyelerine taşımıştı. Ne diyorlardı, ‘Yüzde 30 olacak. Gidiyor bu enflasyon.’ Özellikle uygulamaya koyduğumuz para ve maliye polistikalarının yanında enflasyonla topyekün mücadele programı çerçevesinde atılan adımlar, son dönemdeki tanzim satış noktalarının başarısıyla birlikte yıllık enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesi olarak yüzde 20’nin altını gördü” diye konuştu.


 

“2019 Yılının Enflasyonu Hedef Enflasyonumuzun Çok Daha Altında Gerçekleşecek”

Tanzim satış noktalarının enflasyonun düşmesine katkı sağladığını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Mevsim etkisine rağmen gıda fiyatlarında çıkan, anormaliyete rağmen özellikle tanzim satışların başarısıyla, her yerde ifade ediyoruz; serada binde 8’lik bir fırtınadan etkilenen kapasite var, bir bakıyorsunuz iki gün sonra patlıcan 3 katı artmış, domates 5 katı. Hayırdır? Demek ki ortada bir numara var. Tanzim satışlar devreye giriyor. Bir gün sonra fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Atılan tüm adımların etkisiyle Şubat ayında aylık enflasyon beklentilerin de altında 0,16 altı oranında gerçekleşerek yıllık enflasyonu 19,67 seviyesine çekti. Özellikle çekirdek enflasyonun gerilemesi ki yüzde 18,12’ye düşmesi üfedeki düşüşle birlikte, enflasyondaki vurguladığımız düşüş trendini tüm paydaşlarca da kabul edilmesini sağlamıştır. İkinci çeyrekten itibaren de çok önemli olumlu adımları da göreceğiz. Çok net ifade ediyorum 2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonumuzun çok daha altında gerçekleşecek. Bu da beraberinde hem faizler hem de maliyetleri çok hızlı bir şekilde düşürecek” şeklinde konuştu.





Editör: Ahmet Şen


 
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Ekonomi
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Albayrak, “Geçtiğimiz Yıl 58.1 Milyar Dolarla Zirve Yapan Yıllık Cari İşlem Açığı 2018 Yılı Sonu İtibariyle Hedefinin Bile Altında Gerçekleşerek 27.6 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi
Albayrak, “Geçtiğimiz Yıl 58.1 Milyar Dolarla Zirve Yapan Yıllık Cari İşlem Açığı 2018 Yılı Sonu İtibariyle Hedefinin Bile Altında Gerçekleşerek 27.6 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi
Kocaeli’de iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Son dönemdeki tanzim satış noktalarının başarısıyla birlikte yıllık enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesi olarak yüzde 20’nin altını gördü” dedi.
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