Momo Öldü, Peki Laneti Kalktı mı? Çocukları İntihara Sürükleyen Oyun

Son dönemde adeta korkutucu Mavi Balina oyunun bayrağını devralan, YouTube’dan başlayıp tüm sosyal medya mecralarına kadar sıçrayan Momo; uzun bir süredir çocukların ve gençlerin korkulu rüyası halini aldı. Pek tabii Momo’nun bu denli korkutucu ve zihinlere kazınan imajında görünüşünün payı bir hayli önem taşıyor...Videoların arasına gizlice yerleştirildiği için ebeveynler tarafından tespit edilmesi zor olan şiddet oyunu Momo, şimdilik genellikle video portallarında yurt dışı kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Tabi ki bu içerikler dünya geneline açık paylaşıldığı için Türkiye’den de izlenebiliyor. Videoya denk gelip izlemeye başlayan küçük yaştaki çocuklar, dilini anlamasalar da animasyonlarda kullanılan görsellerden ne istediğini kolayca anlayabiliyorlar.Momo’nun bu denli etkili bir korku karakteri olmasında istemeden de etkisi olan isim, başarılı bir heykeltraş olan Keisuke Aiso. Gerçekleşen tüm bu olay örgüsünden kendine bir pay çıkaran Aiso, suçluluk duygusu ve istemeden parçası olduğu kaosu ortadan kaldırmak için Momo olarak bilinen ve asıl adı “Kuş Kadın” olan eserini parçalarına ayırarak yok ettiğini duyurdu. Sözlerine “Momo öldü, laneti de ortadan kalktı.” cümlesiyle son veren Japon heykeltıraş, insanların artık rahat bir nefes almasını istiyor.

Bu kan donduran videolarda çocuklardan; jilet, bıçak, çekiç gibi tehlikeli aletlerle kendilerine zarar vermeleri isteniyor ve bunu yapmadıkları takdirde ise onlara ve ailelerine zarar verileceği belirtiliyor.

43 yaşındaki Japon heykeltıraş Keisuke Aiso, “Momo öldü, laneti de kalktı. Artık çocuklar rahat edebilir” dese de tehlike devam ediyor.











Editör: Ahmet Şen