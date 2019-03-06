Rezaletin Böylesi! Çocuk Koruma Derneği Başkanı Oğlunu İstismardan Tutuklandı

Çocukları tacizden koruma hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı, 8 yaşındaki erkek çocuğunu istismardan tutuklandı. Hakkında dava açılan baba suçlamaları kabul etmezken, iddianamede çocuğun beyanlarının tereddüte yer bırakmadığı belirtildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, çocukları cinsel istismardan korumak hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N., 2 yıl önce eşinden ayrılarak Çocuğuyla her ayın 1. Ve 3. haftaları görüştüğüne izin verildiği belirlendi.Annenin, oğlunun sürekli cep telefonuyla oynaması üzerine, "Sürekli bunlarla vakit geçiriyorsun ancak bunlar zararlı" diyerek uyardı. Çocuk ise annesine, "Madem zararlı babam neden bana öyle şeyler izlettiriyor" demesi üzerine Anne,durumdan şüphelenerek babasın ne gibi şeyler izlettiğini anlatmasını istedi. Çocuk da çıplak kadın ve erkeklerin olduğu videoları izlettiğini anlattı. Bunun üzerine anne oğluna, babasının farklı bir yerine dokunup dokunmadığını sordu. Çocuk da annesine, babasının özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.Anne çocuğunun anlattıklarından sonra soluğu karakolda alarak 2 yıl önce boşandığı eşini çocuğuna cinsel istismar suçundan şikayette etti. Çocuğun Ankara ÇİM'de (Çocuk İzleme Merkezi) beyanı alındı ve Erhan N. 26 Şubat'ta tutuklandı.Suçlamaları reddeden baba hakkında kabul edilen iddianamede, "Mağdurun, iftira atması için bir sebep bulunmadığı ve cinsel istismar suçlarının oluştuğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.Editör: Ahmet Şen