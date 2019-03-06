Harran Demokrat Partiden Kopuşlar Başladı

Konacık mahallesinde ailesi ve akrabalarını toplayan Hıdır Dönder cumhur ittifakına katılım sağladı. Rozetini MHP MYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili Sn. İbrahim Özyavuz taktı.Dönder yaptığı açıklamada "Devletin ve milletin bekası için bu kararı ben ve akrabalarım beraber aldık. Demokrat partiden Harran Belediyesi Meclis Üyesi adayıydım fakat devletin ve milletin bekası her şeyden önce gelir. O yüzden partimden istifa edip cumhur ittifakını destekleme kararı aldık “dedi.Harran demokrat Parti’den kopuşlar başladı Harran demokrat Parti’den istifa eden Hıdır Dündar ,"Cumhur ittifakı birilerinin kişisel hırsı için tehlikeye atılabilecek feda edilebilecek bir ittifak değildir devletimin bekası için Cumhur ittifakına ben ve akrabalarım destek verme kararı aldık.dediEditör: Ahmet Şen