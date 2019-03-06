Başkan Yıldız'dan Gülpınar Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Milletvekili Kasım Gülpınar’ın AK Parti Siverek Seçim Bürosu açılışında yaptığı konuşmaların farklı bir şekilde çarpıtılmasıyla ilgili açıklama yaptı.AK Parti Siverek Seçim Bürosu açılışında konuşan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yıldız 20 dakikalık bir bir konuşmanın bir kısmının cımbızlanarak verilmesi ne gazetecilik ahlakına ne de toplum etiğine sığmadığını belirten Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.İşte Yıldızın o açıklamaları;Kamuoyunun Dikkatine...“Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Kasım Gülpınar Bey Dün Düzenlenen Bir Açılışta Yaptığı Yaklaşık 20 Dakikalık Konuşmayı Sığ Su Solcuları Tarafından Cımbızlanarak Farklı Bir Şekilde Servis Edilmiştir.Milletvekilimiz Kasım Gülpınar'a Yönelik Bu Alçakça Linç Kampanyasının Herşekil Karşsındayız. Konuşmasının Sadece Bir Kesitini Cımbızlayarak Algı Oluşturmaya Çalışmak Ne Gazetecilik Ahlakına Ne de Toplum Etiğine Uygun Değildir.Konu Millet Ve Memleket Oldu mu, Elini Hatta Gövdesine Taşın Altına Koymaktan Çekinmemiş, Millet Sevdalısı Milletvekilimize Karşı Yapılan Bu Mesnetsiz Ve Alçakça Saldırıyı Kınıyorum.Vatandaşlarımızı Bu Konuda Duyarlı Olmaya Ve Bu Algı Operasyonlarına Kanmamalarını Rica Ediyorum”dedi.Editör: Ahmet Şen