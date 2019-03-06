Emine Erdoğan, “Hepimizin Tanıdığı Bilim İnsanı Stephen Hawking Eğer Bizlere Bir Şey Öğrettiyse, O Da Engelli Olmanın Başarıya Mani Olmadığıdır

“Engelli Olmak, Başarıya Mani Değildir”

“Engelli İnsanların Önündeki En Büyük Engel, Eğitimde Fırsat Eşitliği Noktasında”

“Engelli Kardeşlerimizi Evlerine Mahkûm Edemeyiz”

Proje Kapsamında Oluşturulan Atölye Ve Sınıflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Engelsiz Üniversite” projesinin Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen açılış törenine katıldı. Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan projenin açılış töreninde, Emine Erdoğan bir konuşma yaptı.Bağcılar Belediyesinin, 2011 yılından bu yana engellilerle ilgili son derece titiz ve tüm kurumlara örnek çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Emine Erdoğan, “Engelliler Sarayı sayesinde nice kardeşimiz mesleki eğitim aldı. Spor ve sanat alanlarında güzel işler yaparak sosyal yaşama daha fazla katılma imkânı buldu. Şimdi ise İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bağcılar Belediyemizin örnek iş birliğiyle bu çalışmalar çok daha üst bir seviyeye taşınıyor” diye konuştu.Engelsiz Üniversite ile engelli bireylerin, akademik gelişim sağlama noktasında birçok imkâna kavuşacağına işaret eden Emine Erdoğan, Engelsiz Üniversite’de 40 branşta bin 600 engelli katılımcının eğitim görerek meslek hayatında yer alacağına ve çok daha öz güvenli kişiler hâline geleceğine dikkat çekti.Merkezde engelli bireylerin ailelerinin de ebeveyn eğitimi alacak olmasının son derece önemli olduğuna değinen Emine Erdoğan, eğitim alan engellilerin hem ailelerini güçlendireceğini, hem de buradan elde ettikleri kazanımları toplumla paylaşarak farkındalığın artmasına vesile olacaklarını söyledi.Emine Erdoğan, “Hepimizin tanıdığı bilim insanı Stephen Hawking eğer bizlere bir şey öğrettiyse, o da engelli olmanın başarıya mani olmadığıdır. Kendisi, dünya tarih sahnesine gelmiş ender dehalardan biriydi. Bilim alanında açtığı çığır yanında, bedensel engelin insanın yapabileceklerine sınır koyamadığını da ispat etmiştir. Engellilikle ilgili birçok ön yargıyı yıkmıştır” diye konuştu.Hawking’in “Engelli olan bedeniniz, ruhunuz değil” sözüne atıfta bulunarak, “Beden, insan denen varlığı teşkil eden parçalardan yalnızca birisi. İnsan, aklıyla, zekâsıyla, ruhuyla, kalbiyle, vicdanıyla insan oluyor” ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, bedensel engelin, insanın yapabileceklerinin sonu olmadığını vurguladı.Emine Erdoğan, insanın bedensel engelini aşarak içindeki potansiyelini ortaya dökebilmesi için bazı altyapı ihtiyaçlarının olduğunu sözlerine ekleyerek şunları kaydetti: “Bunların en başında, eğitimde fırsat eşitliği geliyor. Eğitim, insanın kendini keşfetmesi noktasında en önemli araç. Bizler ancak eğitim sayesinde, kendimizi tanıyoruz. Yapıp yapamayacaklarımızı, sevip sevmediklerimizi tahlil ediyor ve hayallerimizi şekillendiriyoruz. Engelli insanların önündeki en büyük engel, eğitimde fırsat eşitliği noktasında, dezavantajlı bir gruba dâhil olmaları. Yani aslında onlara engel teşkil eden bedensel engelleri değil, sistemik engeller."2002'den bu yana hükûmetlerin, engelli vatandaşların önündeki bu yapısal engelleri kaldırmanın gayreti içinde olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, engellilere evde bakım hizmetinin alanının genişletildiğine, engellilerin kamuda istihdamının son 17 yılda 10 kat artarak 55 bine yakın engelli memur istihdam edildiğine, özel sektörde istihdam teşviklerinin başlatıldığına, engellilerin dilediği yere tayin hakkı getirildiğine, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirildiğine ve benzer reform ve uygulamalara dikkat çekti.Engelli bireyleri toplumun ve sosyal yaşamın merkezine alma noktasında tek taraflı çabanın yeterli olmadığının altını çizen Emine Erdoğan, “Konuya mutlaka çok yönlü yaklaşmalıyız. Mesela böylesi güzel bir eğitim ocağının açılmasının yanında, engelli dostu şehirler inşa etmeliyiz. Toplu ulaşım imkânlarını gözden geçirmeli, otopark ve merdiven sorununu tamamen çözmeliyiz. Hayatı engelli vatandaşlarımız için daha kapsayıcı hâle getirmeliyiz" dedi.Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü gelişmiş toplumlar, dezavantajlı diye tabir edilen grupların bu dezavantajlardan kurtulmasıyla oluşur. Bu konuda hepimize ahlaki görevler düşüyor. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada bir döneme kadar engelli bireyler için yapılan işler hayır işi kapsamında değerlendirildi. Fakat hayatı engelli kişilerin de katılabileceği şekilde tasarlamak, bir hayır işi değil, kişilerin temel insan haklarını teslim etmektir. Hayat dışarıda akıp giderken, engelli kardeşlerimizi evlerine mahkûm edemeyiz. Onları yaşamın her alanında, okulda, iş yerinde, sanatın ve sporun farklı dallarında daha çok görmek için elimizden geleni yapmalıyız.”Engelli gençlere, “Sizler hayallerinizi bizlerle paylaşın, bizler de o hayallerin gerçekleşmesi için çalışalım” sözleriyle seslenerek, toplumsal huzurun, mutluluk denen duygunun herkes tarafından paylaşılmasıyla sağlanabileceğinin altını çizen Emine Erdoğan, Bağcılar Belediyesi’ni yıllardır engelliler konusundaki hassasiyetleri, İstanbul Medipol Üniversitesi'ni de bu ortak duyarlılığı nedeniyle kutladı.Proje kapsamındaki sınıfları ve engellilere yönelik oluşturulan güzel sanatlar, ahşap boyama, kilim dokuma, kekemelik ve konuşma bozukluğu, kütüphane atölyelerini gezen ve engellilerle sohbet eden Emine Erdoğan, merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan bilgi aldı.Sınıfları ziyareti esnasında Emine Erdoğan’a yoğun ilgi gösteren engelli kursiyerler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını ilettiler. Emine Erdoğan'a file dokumadan yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin olduğu tabloyu gösteren kursiyer Esra Özay Yıldız, tabloyu kendi elleriyle dokuduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmak istediğini söyledi.Güzel sanatlar atölyesinde ayaklarıyla resim yapan 15 yaşındaki Muhammed Uğur Bitkay'ın resim yapışını izleyen Emine Erdoğan, Bitkay'ı resimlerinden ve çalışmalarından dolayı tebrik etti. “Muhammed seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Senin gibi arkadaşlara örnek olacaksın. Bir mesajın varsa almak isteriz” diyen Emine Erdoğan’a Bitkay teşekkür etti ve “Başkalarının dediklerine aldırmasınlar, mutlu olsunlar, engel tanımasınlar” ifadelerini kullandı.Kekemelik atölyesine girerek, konuşma bozukluğu çeken kişilere verilen eğitimi bir süre izleyen Emine Erdoğan’a, engelsiz yazarlık atölyesinde eğitim alan ve bir kitap yazan Fatma Şahin imzalı kitabını hediye etti.Açılışta atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin sunduğu gösterileri de izleyen Emine Erdoğan, engelli kursiyerlerle atölyelerde hatıra fotoğrafı çektirdi.Editör: Ahmet Şen