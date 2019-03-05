​Türkiye’den Gönderilmişti. İşkenceden Aklını Kaçırdı, Gözleri Kör Edildi

Türkiye’ye Girmesi İçin Devreye Girmişlerdi

9 Ayrı Davadan İdam Cezası İle Yargılanıyor

Atatürk Havaalanından Mısır’a geri gönderilen Muhammed Abdulhafız’ın dün “mahkemeye” çıkarıldığı öğrenildi.17 Ocak’ta Somali’den geldiği Atatürk Havaalanı’ndan Mısır’a ters kelepçelenmiş bir vaziyette geri gönderilen Abdulhafız, o tarihten bu yana “gizli hapishaneler” olarak nitelendirilen ve resmî kayıtlarda görünmeyen işkence merkezlerinin birinde tutuluyordu.Darbeci Sisi yönetimine teslim edilen, İhvan Üyesi "Muhammed Abdulhafız" 'ın dün mısır'da duruşması vardı, salonda işkence sebebiyle akli melekesini ve görme duyusunu kaybettiği görülüyordu. Daha yargıç suçlamada bulunmadan bütün ithamları kabul etti. Diğer tutuklular onun günlerce ağır işkence gördüğünü söylediler.Abdulhafız’ın Atatürk Havaalanından Mısır’a geri gönderildiği, 4 Şubat’ta paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonra yayınlanan yazışmalar, havaalanına geldiği andan itibaren arkadaşlarının Abdulhafız'ın Türkiye’ye girmesi için devreye girdiklerini ve buna rağmen gıyabında idam cezasıyla yargılandığı ülkesine geri gönderildiğini gözler önüne sermişti.Abdulhafız, geçtiğimiz günlerde idam edilen 9 gençle aynı davada (Savcı Hişam Bereket’e suikast davası) idam cezasıyla yargılanıyor.Editör: Bahar Yüksel