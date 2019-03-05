​Adalet Bakanlığı Yeni Ceza Sisteminin Ayrıntılarını Açıkladı

65 Yaş Üstü Yaşlılar İçin Ev Hapsi

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı ceza sisteminde sona gelindi. Bakanlık sistemin detaylarını basın ile paylaştı.“Ceza adaleti” sağlamaya dönük infaz sistemi ve denetimli serbestlik ile ilgili değişiklikler içerecek olan teklifte denetimli serbestliğin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması, 65 yaş üstü yaşlılar için ev hapsi, 15 yaş altı çocuklar için de bir defaya mahsus olmak üzere af getirilmesinin yanısıra, bugüne kadar gündeme gelmemiş yeni infaz düzenlemeleri öngörülüyorEditör: Bahar Yüksel