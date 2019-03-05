​Kılıç Ailesinden AK Parti'ye Coşkulu Katılım

Aile Mensupları Bir Araya Geldi

İlçe Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı Kurtuluş Mahallesinde İkamet eden Bozan Kılıç ve Ailesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Aileye misafir olan Pınarbaşı, bir süre sohbet ettikten sonra yaklaşık 3 yüz kişilik aile fertleri ile birlikte parti pinasına yürüdüler.AK Parti’ye katılım töreninde Bozan Kılıç ile bir araya gelen aile mensupları ''Ülkemizin selameti için liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucusu olduğu AK Partiye katılım sağlamış bulunmaktayız. Bizi yolumuzdan hiçbir güç geri döndüremez, Birecik belediye başkan adayımız Mahmut Mirkelamla birlikte bu yolda yürüyeceğiz'' dediler.Birecik belediye başkanı Mehmet Faruk Pınarbaşı, burada yaptığı konuşmada, kentin, bölgenin ve ülkenin daha çok gelişmesi için 31 Mart' ta yapılacak seçimlerin önemini anlattı. AK Parti olarak Türkiye'de hiç kimse arasında ayrım yapmadıklarına dikkati çeken Pınarbaşı, Kılıç ailesine katılımlarından dolayı teşekkür ederek birlik ve beraberlik içinde ülkenin kalkınması için çalışmaya gayret ettiklerini bildirdi.Editör: Bahar Yüksel