​Birecik’te Yaşanan Kundaklama Olayı Kameralara yansıdı

Durumu Sokaktan Geçenler Fark Etti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen kundaklama olayı güvenlik kameralarına takıldı.Olay, Birecik’te dar bir sokakta meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde sokakta elektrik direğine bağlı motosikletin yanına yaklaşan genç, motosikleti ateşe verdi.Saniyeler sonra motosikletten dumanlar yükselmeye başladı. Durumu yoldan geçen mahalle sakinleri fark etti. motosikletin sahiplerinin de olayı fark etmesi üzerine kişiler tarafından su ile müdahale edildi. Olayın can kaybı yaşanmadan son bulması ile rahat bir nefes alan motosiklet sahibi, güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak durumu sosyal medyada yayınladı.Kundaklama olayını gerçekleştiren şahsın yüzünün alenen ortada olduğu görüntüleri izleyenlerden yardım bekleyen motosiklet sahibi “yapanı tanıyan varsa polise bildirsin. Kimsenin canı yanmasın” ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel