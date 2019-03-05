İbrahim Özyavuz Harran Otogarının Açılışında Konuştu

Özyavuz, Başımızın Üstünde Yeri Var

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Özyavuz, Türkiye genelinde AK Parti MHP ittifakının kazanmasının devletin bekası açısından da önemli olduğunu söyledi.Harran'a yaptığı hizmetler dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Özyavuz, kim olursa olsun Harran'ımızda taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri vardır dedi.Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan otogarın açılışı kurdelesini Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte kesen Özyavuz, yapılan hizmetlerin Harran'a hayırlı olmasını diledi.Editör: Bahar Yüksel