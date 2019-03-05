O İddialara Essum Aslan Saatçi’den Cevap Geldi

Özel Üniversite Kurmam Mümkün Değil

Amaç, Elde Edilen Geliri Belediye ve Halka Sunmak

Essum Aslan Saatçi, Karaköprü’de özel üniversite açmak için belediye başkanlığını basamak olarak kullanmak istediği ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında Urfa.com’a özel açıklamalarda bulundu.Karaköprü Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Essum Aslan Saatçi, yaptığı açıklamada, “Türkiye kanunları gereği benim özel üniversite açmam münkün değil” diyerek şu açıklamalarda bulundu;“Bir vakıf üniversitesi kişinin gelir sağlayacağı bir yer olamaz. Yani Türkiye’deki üniversiteler, özel üniversite değil, vakıf üniversitesidir ve Vakıflar müdürlüğüne bağlıdır. Kanunlara bakarsanız görürsünüz. Dolayısıyla benim Şanlıurfa’da özel üniversite kurmam mümkün değil. Diyelim ki ben bir vakıf üniversitesi kurmak istesem, bu üniversite benim şahsıma gelir sağlamaz, sağlayamaz. Kanunlar böyle diyor.”“Bizim Karaköprü için amaçladığımız şey, biliyorsunuz Karaköprü’de bir sosyal yardımlaşma vakıf var, onun içerisinde vakıf senediyle üniversite kurma hakkı verip gelirini Karaköprü belediyesi ve halkına vakıf aracılığıyla kullandırmak. Burada benim şahsımın bir gelir elde etmesi yasal olarak mümkün değil.” dedi.Editör: Bahar Yüksel