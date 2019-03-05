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Bu haber 05 Mart 2019 17:45:36 Tarihinde eklenmiştir.

Aksak, Gençlik Kolları Başkanı Kendi Kendini Dövdürttü

AKP Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak'ın yeğenlerinin AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak'ı darbettiği iddia edildi. Darp olayının medyaya yansımasından sonra açıklamada bulunan Aksak, “Kendi isteğiyle darp edildiği ortaya çıkmıştır” dedi.

Aksak, Gençlik Kolları Başkanı Kendi Kendini Dövdürttü

AKP Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak’ın yeğenleri, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak’ı darp ettiği iddia edildi.


 

Aksak Yaşananları İnkar Etti

Olaydan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Dakak’ın olay anına ait bir fotoğrafla Ceylanpınar Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Darp olayının AKP Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak'ın önünde yaşandığı ifade edilirken, fotoğraf ve darp raporuna rağmen Aksak yaşananları inkar etti. 



 

Sözlü tartıma, Kendi Aramızda Çözdük

Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Aksak, açıklamalarında şunlara yer verdi;


“Kamuoyuna Duyurulur
03 Mart 2019 Pazar günü ilçenin Gazi Caddesi’nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’mizde Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın ilçeyi ziyareti esnasında binada AK Parti ailesi içinde yaşanan tatsız bir olaydan dolayı, tartışan gençlerin bir yemek organizasyonu ile AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak ve AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek’in girişimleri sonucu barıştırıldıkları bilinmektedir. Darp veya yara izi olmayan yemekli program fotoğraflarla belgelenmiştir. Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın Abdulhadi Dakak’ı huzuruna çağırdığında ‘Sözlü bir tartışma, kendi aramızda çözdük’ bilgisini de vermiştir.

İddialara göre; AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak’ın olaydan bir gün sonra kirli ellerin devreye girmesi ile beraber provakatörler aracılığıyla kendi isteğiyle darp edildiği ortaya çıkmıştır. Olaydan bir gün sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde 04 Mart 2019 (Bugün) tarihli rapor alındıktan sonra kirli eller ve provakatörler ile beraber ilçede etnik köken üzerinden oy devşirmeye ve nemalanmaya çalışanlar yine yanıldıklarını anlayacaklar.

Olayla alakalı kamera kayıtları ve fotoğrafları kamuoyu ile paylaşmaya hazırız. Bu bağlamda halkı kin ve söylemler ile birbirine düşürmeye çalışan provakötörlerin, Yüce Türk Adaleti önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Dinimiz, dilimiz, rengimiz, cinsiyetimiz, ırkımız ve hatta siyasi görüşümüz ne olursa olsun, kardeşlik duygularıyla çıktığımız bu kutlu yolda, defalarca ve altını çizerek ayırım ve kirli siyaset yapmayacağımızı belirtmiştik ve belirtmeye de devam edeceğiz. Hiçbir zaman kirli siyasetin bir parçası olmadık ve olmayacağız.”



AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak darp olayını şu şekilde anlattı;
  
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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