​Erdoğan, Kararlılıkla Üzerine Gideceğiz

BARTIN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

“FİLYOS LİMANI’NIN 2023’TE HİZMETE SUNACAĞIZ”

“TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ HAK SAHİPLERİNE TAPULARINI VERECEĞİZ”

“TÜRKİYE’Yİ IMF BOYUNDURUĞUNDAN BİZ KURTARDIK”

“TÜRKİYE’Yİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ıMUHAKKAK TAŞIYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Bartın mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.Bartınlıların bugüne kadar kendisini hiç yalnız bırakmadığını 2014 ve 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor oy oranlarıyla desteklediğini belirterek, şükranlarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartınlılardan 31 Mart’ta Türkiye’nin beka mücadelesine sahip çıkmalarını istedi.Son 17 yılda Bartın’a 6,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını hatırlatarak, bu yatırımların arasında; eğitim alanında 354 yeni dersliğin, 4093 kişi kapasiteli yurt binalarının, sporcu yetiştirme merkezi, kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi, spor salonu ve futbol sahalarının yanı sıra Bartın Üniversitesi’nin olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 367 milyon liralık kaynak, çiftçilere 152 milyon lira tarımsal destek ve girişimcilere 9 milyar lira tutarında yatırım teşviki sağladıklarını kaydetti.Şehre 150 yataklı Bartın Devlet Hastanesi, Ulus ve Amasra ilçe hastaneleriyle birlikte toplam 18 sağlık tesisi yaptıklarını, şehirde 1210 adet konut projesini hayata geçirdiklerini, 7 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreye çıkardıklarını, yaptıkları barajlarla 31 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını, 37 taşkın koruma tesisiyle 46 yerleşim yerini taşkın zararlarından koruduklarını, 7 tarihî eseri restore ettiklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim, sağlık, ulaşım, sanayi, sulama, tarım ve teknoloji alanlarında şehirde hizmete sunulan, yapımı devam eden, ihale ve proje aşamasında olan diğer hizmet ve yatırımlardan da örnekler verdi.150 yıllık bir proje olan ve bölgenin kaderini tayin etmesi beklenen Filyos Limanı altyapı inşaatında da yarıya geldiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ile ilgili şunları ekledi: “Bu projeyle Batı Karadeniz’de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek bir liman komplesi hayata geçiriliyor. Proje sadece Bartın’ın değil, Zonguldak’ın ve Karabük’ün de ortak projesi olacak. Limanın ve bağlantılı projelerin faaliyete geçmesiyle, bu şehirlerimiz tüm Karadeniz’in ana ihracat merkezi olacak. Altyapı inşaatını seneye tamamlayacağımız Filyos’ta üstyapı inşasına da 2021 yılında başlayıp 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız.”AK Parti’nin alametifarikasının, birikmiş sorunlara çözüm bulması olduğunu ve kendilerinin bu özellikleriyle diğer partilerden ayrıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizden önceki hükûmetlerin halının altına süpürdüğü, senelerce görmezden geldiği sıkıntılara cesaretle yüzleştik. Sadece hak ve özgürlükler noktasında değil tapu meselesinden kadastroya kadar insanımızın hayatını bizzat etkileyen her konunun üzerine gittik” dedi.Bartın’ın 1910 tarihli Havza-i Fahmiye Kanunu’ndan kaynaklanan bazı tapu problemlerinin olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP senelerdir bu meseleyi istismar ettiğini, hiçbir çözüm teklifi getirmediği gibi sorunun müsebbibi AK Parti hükûmetleriymiş gibi bir hava oluşturmaya çalıştığını ifade etti. 33 yıl önce çıkarılan kanunun ne Zonguldaklı, ne de Bartınlılara bir kolaylık sağlamadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “2015 senesinde oturduk bu kanunu yeniden detaylıca çalıştık, eksikleri-noksanları tespit ettik ve sizlerin lehine olacak şekilde değiştirdik. Hassas bir araştırmayla Türkiye taşkömürü havzasında kadastro çalışması yaparak hak sahiplerini belirledik. Bartın’da Havza-i Fahmiye’den mağdur toplam 1000 vatandaşımızı tespit. Hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz; hayırlı uğurlu olsun.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, seçim dönemlerinde millete verdiği sözleri hiçbir zaman tutmadığını, meydanlarda dillendirdiği projelerin tek bir tanesini dahi hayata geçirmediğini vurgulayarak, “Söz verdiler seçimden sonra unuttular. Vadettiler, seçimden sonra üzerine yattılar. Proje açıkladılar sonra hiç oralı olmadılar. Devri iktidarlarında taş üstüne taş dahi koyamadılar. Hatta vatan-millet sevdalısı insanların yaptıklarını sabote ettiler. Nuri Demirağ gibi, Vecihi Hürkuş gibi vizyonerlerin çalışmalarını engellediler, gelişip büyümesine fırsat dahi vermediler” şeklinde konuştu.Söz konusu partinin, iktidarları döneminde sebep oldukları, çıkardıkları ekonomik sorunların çözümünü IMF kapılarında aradığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak iktidara geldikten sonra IMF’e olan önceki dönemlerden kalma 23,5 milyar dolarlık borcu ödediklerini ve 2013’te sıfırladıklarını hatırlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi CHP Genel Başkanı çıkmış IMF’ten, enflasyondan, faizden bahsediyor. Ya bu milleti IMF kapılarına mecbur edenler sanki kendileri mecbur değilmiş gibi hiç yüzü kızarmadan bir de bizi eleştiriyor. Bunlar sadece yalancı değil aynı zamanda bunlar balık hafızalı. Ne bu milletin mazisini biliyorlar, ne de kendi tarihlerini biliyorlar. Geçmişte IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP’dir, CHP ocağından yetişmiş yöneticilerdir, siyasetçilerdir. Bağımsızlığı için Kurtuluş Savaşı’nda binlerce evladını feda eden bu ülkeyi senelerce IMF kapılarında süründüren de CHP zihniyetidir. Türkiye’yi IMF boyunduruğundan kurtaran ise AK Parti olmuştur.”Türkiye’yi gerçek manada ekonomik bağımsızlığına kavuşturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet bugün ülkemiz hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç kimseye el açmadan en ağır ekonomik saldırıları bile göğüsleyebiliyorsa bu AK Parti’nin başarısıdır” dedi.Altyapı olarak ne kadar gelişmiş, ekonomik olarak ne kadar ilerlemiş olursa olsun dünyada sorunsuz, sıkıntısız hiçbir ülkenin olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19,5 trilyon dolarlık millî gelire sahip Amerika Birleşik Devletleri’nin de ekonomik problemlerinin olduğuna, Fransa’nın ‘çalışan sarı yelekliler’ gibi çok ciddi bir sosyal problemlerinin bulunduğuna, iki asır önce sanayi devrimine imza atmış İngiltere’nin Brexit’ten kaynaklanan dertlerle baş etmeye çalıştığına dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Hayatın tabii akışı içinde bunların olması gayet normaldir. Aksini iddia etmek, aksini söylemek akıl kârı olmadığı gibi, çok büyük bir yalandır. Mesele sorunlar, sıkıntılar, belirsizlikler değil, bunlara nasıl çözüm aradığınızdır. Asıl mesele, problemlerle, cesaretle yüzleşme iradesini gösterebilmektir. Asıl mesele, sorunları halının altına süpürmek değil, üzerine gidebilmektir. İşte 17 yılda ülkemiz bunu sağladı, 17 yılda işte bundan dolayı biz başarılı olduk, inşallah bundan sonra da aynısını yapmayı sürdüreceğiz. Nerede aşılması gereken bir engel varsa onu asla görmezden, duymazdan gelmeyecek, kararlılıkla üzerine gideceğiz. Eğitimde, sağlıkta, altyapıda, sanayide, tarımda, istihdamda, sosyal desteklerde inşallah Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine muhakkak taşıyacağız.”Konuşmasının sonunda ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin 2023 hedeflerinin önündeki en son engel olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, Bartınlıları 31 Mart’ta millî iradeye sahip çıkmaya, istikrar ve güven ortamına ‘devam’ demeye çağırarak tamamladı.Mitingin ardından Bartın Valiliği'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Sinan Güner'den şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mavi Vatan 2019 Tatbikâtı'na katılan birliklere mesaj göndererek, başarı dileklerini iletti.Editör: Bahar Yüksel