​Ak Parti’den Veto Yiyen İki Başkan Kol Kola

Saf dışı kalan iki başkanın bu buluşması akıllara çok soru işareti bıraktı

Ak Partili mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ak Parti’den belediye başkanı seçilen fakat 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmeyince Ak Parti’ye kılıç çekip Demokrat Parti’den aday olan Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’u makamında ziyaret ederek seçim öncesi akıllara soru işaretleri bıraktı.1. Nihat Çiftçi büyükşehirden aday gösterilmedi ama başka partiden de aday olmadı. Kendisinin yapamadığını yapan Harran Belediye Başkanını tebrik etmeye mi gitti?2. Harran Belediye Başkanı Özyavuz, bu ziyaretten aday gösterilmeyen iki başkanın birlikte olduğu mesajını mı vermek istedi?3. Nihat Çiftçi şimdiye kadar hiç gitmediği Harran’a giderek Cumhur İttifakına karşı olduğu mesajını mı vermek istedi?4. Zaten mevcut Harran Belediye Başkanı Ak Parti’den seçilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de bu sıfatla mi oraya gitti?Bu ve buna benzer birçok sorunun cevapsız kalacağı şimdiden alenen ortada. Kimin kafasında ne var bilinmez ama Nihat Çiftçi’nin bu ziyareti pek olumlu karşılanamayacak gibi…Editör: Bahar Yüksel