​Essum Saatçi Aslan’ın Belediye Başkanı Olmak İstemesinin Altında Yatan Sebep Başkaymış

Şanlıurfa’da Özel Üniversite Açmak İstiyor

Hangi Vakıf Üniversitesi Bu Şekilde İşliyor

Essum Saatçi Aslan İddialara Cevap Verecek Mi?

Essum Saatçi Aslan, belediye başkanlığını sıçrama tahtası olarak kullanmak istedi. Karaköprü’de Bahçeşehir Üniversitesi açmak isteyen Saatçi Aslan, kurmayı istediği üniversite yollarının kapanmasından sonra belediye başkan adayı oldu.Çeşitli vaadlerle oy potansiyeli arttırmak isteyen Essum Saatçi Aslan’ın belediye başkan adaylığının bir basamak olduğu, belediye başkanı olduğu takdirde sadece belirli kesimlere hitap edecek olan özel üniversiteyi kurmak için çabaladığı Şanlıurfa kulislerinde dilden dile dolanmaya başladı.Essum Aslan Saatçi’ye iddiaların doğruluğu sorulduğunda, gelen cevap şu oldu;“karaköprü’de Ali Baba Vakfı destekli bir üniversite kurma planımız var. Kurulacak olan üniversitenin bütün masraflarını vakıf karşılayacak” ifadelerini kullandı. Görülen o ki hiçbir vakıf üniversitesi Saatçi Aslan’ın ifade ettiği şekilde işlemiyor. Bu sebeple Saatçi Aslan’ın yaptığı bu açıklama pek inandırıcı gelmezken, vatandaşlar Aslan Saatçi’ye; “Bizler hizmet istiyoruz. Çocuklarını özel üniversiteye götürecek parası mı var bu halkın? Vatandaşa yol, su, hizmet lazım.” İfadelerini kullandı.Ortaya atılan bu iddialarla alakalı olarak Essum Saatçi’yi telefonla aradık. Telefonlarımıza cevap veren sekreteri Essum Hanımın şu an müsait olmadığını daha sonra geri dönüş yapacaklarını söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Geri dönüş olmayınca Urfa.com ekibi olarak seçim bürosuna gittik, orada da kendisine ulaşamadık. Eğer Essum Saatçi Aslan bu konuyla alakalı bir açıklama yapmak isterse kendisine burada yer vereceğimizin bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.Editör: Bahar Yüksel