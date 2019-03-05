​Harran Belediyesi Emek Hırsızlığı Yapıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin konu ile ilgili yaptığı afiş tasarımı;

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un paylaşımı;

Vatandaşlar, Harran Belediyesi’nden Umudu Çoktan Kesti

Haran Köy Görünümünde Kurtulamadı

Harran'da çöpleri bile doğru düzgün toplayamayan Harran Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan otogarı kendisine mal etmeye çalışıyor. Otogar açılışı için tüm Harran halkını davet eden Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, otogar açılışı için de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin afişini kullanmaktan da geri kalmadı.Belediyecilik hizmetinde oldukça kötü olduğunu her defasında kanıtlayan Harran Belediyesi Başkanı Mehmet Özyavuz, Harran halkını defalarca sıkıntıya sokmuş, vatandaşların belediyeden umudunu kesmesine neden olmuştu.Öyle ki; hafif bir yağmurda bile çamur deryasına dönen ilçenin hali Harran halkı tarafından defalarca gündeme getirilmiş, çözüm yolları konusunda bir adım bile ilerleyememişti. Harran Belediyesi’nin ilçede vatandaşları rahat ettirme konusunda elini taşın altına koymadığına defalarca şahit olurken, çöp, elektrik, su, alt yapı sorunu derken Harran’da keçilerin belediye binasına girdiğine de şahit olmuştuk.Köy görünümünden bir türlü kurtulamayan Harran’da, 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Mehmet Özyavuz’un, belediye başkan koltuğunu sadece oturak olarak kullandığını ve Harran’ı hak ettiği yaşanılabilir bir şehir ve turizm potansiyeline kavuşturamadığı herkes tarafından alenen biliniyor.Editör: Bahar Yüksel