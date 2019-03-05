Erdoğan, Emekçinin Hakkını Gözetmek Bizim Görevimizdir

“SINIRLARIMIZA TERÖRİSTLERLE, BİRLİĞİMİZE BÖLÜCÜLERLE, BERABERLİĞİMİZE FİTNEYLE SALDIRANLAR ŞU ANDA PUSUDA BEKLİYOR”

“EMEKÇİNİN HAKKINI GÖZETMEK BİZİM EN BAŞTA GELEN GÖREVİMİZDİR”

ZONGULDAK’A YAPILAN YATIRIMLAR

“HER KONUDA OLDUĞU GİBİ SİYASETTE DE YERLİ VE MİLLÎ DURUŞA İHTİYACIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında AK Parti Zonguldak mitingine katıldı. Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.31 Mart’ta sadece belediye başkanlarının seçilmeyip aynı zamanda Türkiye’ye kurulmaya çalışılan tuzakların da bozulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ve milletin istikbaline, halkın işine, aşına, ekmeğine kast edenlerin, ellerini ovuşturarak 31 Mart’ta sandıktan çıkacak sonucu beklediğini söyledi.“Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur-faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar içeride ve dışarıda milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanların, 31 Mart seçimleri için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturduğunu kaydetti.Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olan birbirine benzemez kişileri görünürde Cumhur İttifakı’na ve şahsına karşı bir araya gelmiş göründüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama aslında bunları bir araya getiren Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar” diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güya Cumhuriyeti kuran partiyi koçbaşı gibi kullanıyorlar. CHP’nin yanına adı iyi kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez hale gelmiş bir particiği de katarak, millete de, Cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar” değerlendirmesinde bulundu.Madenciliğin; alın terinin, emeğin en fazla hissedildiği, bu kelimelerin anlamını hak eden mesleklerden biri olduğunu ve bu bakımdan Zonguldak’ın Türkiye’nin en önemli emek şehri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler de alın terinizle, bileğinizle, yüreğinizle helalinden ekmeğini kazanan emekçilerimizsiniz. Emekçinin hakkını gözetmek bizim en başta gelen görevimizdir” dedi.Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bin 500 işçi alınacağını geçen yıl müjdelediklerini ve iki gün önce de gerçekleştirilen kura ile bin kişinin Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalan 500 kişinin de birkaç ay içerisinde yine bir kura çekilişiyle kadroya alınacağını açıkladı.Havza-i Fahmiye Kanunu’ndan kaynaklanan ve 1910 yılından beri çözülemeyen Zonguldak ve Bartın’daki tapu sorunlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun çözümü için 1986’da çıkarılan ancak çare olmayan kanunu 2015 yılında vatandaşın taleplerine uygun şekilde değiştirdiklerini, mağduriyeti tespit edilen 14 bin hak sahibine tapularını peyderpey vermeye başladıklarını kaydetti.Ayrıca çıkardıkları 2-B yasasıyla, Zonguldak’ta 11 bin 800 vatandaşın başka bir tapu sorununu, imar barışıyla 57 bin 485 mülk sahibinin sıkıntısını hallettiklerini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece, şehirde mülkiyetle ilgili problemlerin hemen hepsini ortadan kaldırmış olduklarını söyledi.Zonguldak’a son 17 yılda 18,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarına dikkat çekerek, bu yatırımların arasında eğitimde bin 760 yeni dersliğin, 6 bin 664 kişi kapasiteli yurt binalarının, gençlik merkezlerinin, spor salonu ve sporcu eğitim merkezlerinin ve futbol sahalarının olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni, 17 fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul kurarak büyüttüklerini belirtti.Dokuzu hastane toplam 19 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını, 4 bin 715 konut projesini hayata geçirdiklerini, 3 olan atık su arıtma tesisi sayısını 14’e, 22 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 190 km’ye çıkardıklarını, 61 adet taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini ve şehre bir teknopark ile bir ar-ge merkezi kurduklarını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 925 milyon lira, çiftçilere 411 milyon lira, girişimcilere ise yaklaşık 7 milyar liralık destek sağladıklarını dile getirdi.Eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, sulama, tarım, sanayi alanlarında Zonguldak’ta hizmete sunulan, yapımı devam eden, proje veya ihale aşamasında olan diğer yatırım ve hizmetlerden de örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 yıllık bir geçmişe sahip ve bölgenin kaderini değiştirmesi beklenen Filyos Limanı projesinde yarıya gelindiğini de açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında proje ile ilgili olarak şunları ekledi: “Filyos Liman projesiyle Batı Karadeniz’de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek liman kompleksi hayata geçirilecek. Burası, Zonguldak’la birlikte Karabük ve Bartın başta olmak üzere, tüm Karadeniz’in ana ihracat merkezi olacaktır. Karadeniz’in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı, hem Marmara limanlarının ve Boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağımız üzerinden Güney’e ve Orta Doğu’ya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu önemli limanın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Üst yapı inşasına da 2021 yılında başlayacağımız Filyos Limanı’nı, inşallah 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız.”Siyasi hayatı boyunca gece gündüz çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini, işçinin, esnafın, toprakla, hayvancılıkla, balıkçılıkla uğraşanların da çalışmanın ve alın terinin anlamını iyi bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama bir kesim var ki, hiç çalışmadan, çabalamadan, sadece oturduğu yerden ahkâm keserek, yalan yanlış ifadelerle rakiplerini karalayarak ülke yönetiminin kendilerine verilmesini bekler. Evet, ülkemizdeki muhalefet partilerinden bahsediyorum” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “CHP’nin ve diğerlerinin, ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için, insanlık için şöyle dişe dokunur, kale alınır bir projelerini, bir tekliflerini duydunuz mu? Kendi içlerinde yaptıkları koltuk kavgasının onda birini ülkemizin ve milletimizin düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz mü? Seçimler öncesinde liste mücadelesinde kullandıkları vaktin yüzde birini, milletimizin gönlünü kazanmak için sarf ettiklerine şahit oldunuz mu? Bize yönelttikleri saldırıların binde birini ülkemizi hedef alan terör örgütlerine yaptıklarını gördünüz mü? Tam tersine terör örgütleriyle kol kola, omuz omuza, dirsek dirseğe saldırıyorlar. Bir yanına FETÖ’yü, diğer yanına PKK’yı alan, üstelik de bunu göğsünü gererek anlatan bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız.”Bölücü terör örgütü güdümündeki partinin pek çok yerde aday çıkarmayıp CHP’nin ve millet ittifakındaki diğer partilerin adaylarını desteklediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK tarafından belirlenen isimler, CHP listelerinde belediye meclis üyeliği için seçime giriyor. Aynı şekilde, pek çok yerde kazanılması hâlinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıkları yapıyorlar” diye konuştu.Türkiye’yi ve CHP’yi böyle bir duruma düşürenlerin, 31 Mart’ta milletten, ülkesine ve milletine gönülden bağlı CHP tabanından hak ettikleri dersi alacağına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her konuda olduğu gibi siyasette de yerli ve millî duruşa ihtiyacımız var. Sırtını terör örgütlerine dayayanlarla siyaset olmaz” ifadelerini kullandı.Bunlara karşı dört ilkeye sıkı sıkıya sahip çıkacaklarının altını çizerek, vatandaşlarla birlikte “tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet” vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, son nefeslerine, pazara kadar değil, mezara kadar Cumhur İttifakı’yla birlikte olacaklarını söyleyerek tamamladı.Editör: Bahar Yüksel