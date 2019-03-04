Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Mart 2019 22:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

Cami Misafirhanesinde Ev Yapımı Alkol Zehirledi: 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Tedavi Altında

Kaldıkları cami misafirhanesinde eczaneden satın aldıkları etil alkolle yaptıkları içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu 2 orman işçisinden birisi hayatını kaybederken, diğeri kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Cami Misafirhanesinde Ev Yapımı Alkol Zehirledi: 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Tedavi Altında

Kocaeli'de kaldıkları cami misafirhanesinde eczaneden satın aldıkları etil alkolle yaptıkları içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu 2 orman işçisinden birisi hayatını kaybederken, diğeri kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Gölük ilçesi Nusretiye Mahallesi'nde cami misafirhanesinde kendi yaptıkları alkolü içen iki orman işçisinden 1'i hayatını kaybederken, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, ormanda çalışan Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbanov (36) ve Akmoljon Yusupov (43) gittikleri eczaneden öğle saatlerinde etil alkol satın aldı. Daha sonra kaldıkları caminin misafirhanesine giden Gurbanov ve Yusupov, aldıkları etil alkolü çeşitli maddelerle karıştırarak el yapımı alkol yaptı.




 

Yaptıkları İçki Ölüm Getirdi

Yaptıkları alkolden içen Gurbanov ve Yusupov'dan uzun süre haber alamayan bir arkadaşı kaldıkları caminin misafirhanesine geldi. Caminin misafirhanesine giren şahıs, 2 arkadaşını da hareketsiz halde yattıklarını gördü. Daha sonra şahıs durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra ola yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Akmoljon Yusupov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Alkolden zehirlenerek gözlerinin görmediği tespit edilen Sahyt Gurbanov ise ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


 

Sahte Alkolü Uyuşturucu İle Kullandılar

Olay yerinde çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahısların el yapımı alkol ve uyuşturucu madde kullandıklarının belirlendiği iddia edildi. Hayatını kaybeden Yusupov'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Editör:Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Bir mermer ocağında yaşanan toprak kaymasında tonlarca mermer saniyeler içerisinde un ufak oldu.
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Çeşitli organları iple bağlanmış, çivili tahta ile işkence edilmiş bir sıpa bulundu. Kanlar içerisinde bulunan sıpa Cuma günü ameliyat edilecek.
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde Voleybol Turnuvasına düzenlenmektedir.
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Demokrat Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Menderes Atilla, Gazi Caddesi Seçim bürosunda gençlerle bir araya geldi.
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Hilvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart'ta yapılacak Mahalli idareler Seçimlerinde Ak Parti'den aday olan Aslan Ali Bayık'a destekler giderek büyüyor.
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
MHP MKYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, ceza indirimi ile ilgili konuştu.
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Seçim çalışmaları kapsamında motorcu pazarını ziyaret eden Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil Yiğit esnafla tek tek ilgilendi.
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
İstiklâl Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî marş olarak kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, İstiklal Marşının bizim milli mutabakat metnimiz olduğunu, İstiklal Marşımıza sahip çıkmanın onurumuza sahip çıkmak olduğunu ve yazarı İslam Şairi Mehmet Akif Ersoy’u da bir gün değil, her an rahmetle anmak gerektiğini ve onun dediği gibi; ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ duasına amin demek gerektiğini söyledi.
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Karaköprü’nün adayı Essum Aslan, kuracakları üretim tesisi ile “Hem belediyeye gelir sağlayacağız hem de istihdama katkıda bulunacağız.” dedi.
Akay ve Yıldık Açıklama ,Algı Operasyonlarına Karnımız Tok
Akay ve Yıldık Açıklama ,Algı Operasyonlarına Karnımız Tok
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Akay ve ilçe Başkanı Yıldık, AK Parti Akçakale ilçe Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçınkaya'nın seçim bürosunda açıklamada bulundular
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿