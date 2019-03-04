Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Mart 2019 21:30:26 Tarihinde eklenmiştir.

Sahte İcra Müdürü Gerçek İcra Müdürünü Bile Dolandırdı

7 ilde kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerinden 550 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 2'si kadın 29 zanlı adliyeye sevk edilirken, çete liderinin kendisini icra müdürü gibi gösterip gerçek icra müdürünü bile dolandırdığı iddia edildi.

Sahte İcra Müdürü Gerçek İcra Müdürünü Bile Dolandırdı

-Zanlıların polis, komiser, doktor, hemşire, başhekim, subay, astsubay, uzman çavuş, meteoroloji bölge müdürü, öğretim görevlisi, adliye çalışanı cezaevi müdürünü bile dolandırdığı öne sürüldü



Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerine icradaki araçları daha ucuza satıyor gibi gösterip dolandıran bir çetenin olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık çetesinin Ali Ç. isimli bir lideri olduğu ve çeteyi İzmir'den yönettiği de belirlenince, örgüt teknik ve fiziki takibe alındı.


Yapılan takip sonucunda iddiaya göre çetenin ağına kamu kurum çalışanları ve müdürlerini taktığı tespit edildi. Telefonuna ulaştıkları, emniyet, asker, hastane, adliye, cezaevi gibi kamu kurumlarını aradıkları belirlendi. Zanlıların dolandırmak için aradıklarında il merkezine en uzak ilçe icra müdürü ismi verdikleri bu nedenle de kimsenin şüphelenmemesini sağladıkları öğrenildi. Zanlıların her kuruma göre de konuşma hazırladıkları polisi ve askeri aradıkları zaman, "Ben ilçe icra müdürü icradan satılık araç var hakime hanım önceliği kamu kurumlarına, kamu kurumları arasında da dağda, şehirde cefakarca vatan için çalışan ve gerektiğinde canını bile veren polis ve askere verilmesini istedi. Bu nedenle önce sizi aradık çok uygun 40 bin liraya bir otomobil var size indirim yapacağız, eğer kaparo yerine paranın hepsini verirseniz yüzde 6 daha indirim yapacağız" diyerek subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve komiser dolandırdıkları öğrenildi. Ayrıca hastaneleri de ayarak bu kez, "İcra müdürlüğünden arıyoruz icradan otomobil satılık hakime hanım önce vatandaşa derman olan sağlık personeline vermemizi istedi" diyerek iki başhekim, çok sayıda doktor ve hemşireyi dolandırdıkları belirlendi. Bunların yanı sıra zanlıların cezaevini arayarak bir cezaevi müdürünü, bir ilin icra müdürünü arayıp icra müdürü olduğunu söyleyip, "40 bin liralık icradan satılık otomobil var. Hakime hanım önceliğin icra müdürlüklerine verilmesini istedi. Size personel indirimi yapacağız, siz de bilirsiniz ki kaparo yerine paranın tamamını verirseniz yüzde 6 daha indirim yapacağız" diyerek icra müdürünü bile dolandırdığı saptandı.


 

Emniyet Genel Müdürlüğünü Bile Aradı

Çete lideri Ali Ç.'nin dolandırmak için kendisini icra müdürü gibi gösteri emniyet genel müdürlüğü santralini arayarak icradan satılık otomobil olduğunu söylediği belirlendi. Ancak emniyet genel müdürlüğünde otomobile alıcı bulamadığı, bu nedenle daha sonra üniversiteleri arayarak öğretim görevlilerini dolandırdığı öğrenildi. Çete takibe alındıktan sonra dolandırılmak istenen vatandaşlar polis tarafından aranarak uyarıldığı ve hesaplarına bloke konduğu parayı çekmeye giden çete üyeleri bankalardan parayı çekemeyince çete lideri Ali Ç.'nin kendisini avukat gibi gösterip bankaları arayarak hesaplara neden bloke konduğunu öğrenmeye kaldırmaya çalıştığı da belirlendi.
Polis çeteyi takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 24 kamu kurum ve müdürünü 450 bin lira dolandırmaktan kurtardı. Yapılan bu takiplerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 28 Şubat günü Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Giresun, Hatay ve Malatya illerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çete liderinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 13'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geriye kalan 2'si kadın 29 zanlının ise sorgusu tamamlandı. Zanlılar önce adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

Editör:Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ın bir beka meselesi olduğunu belirterek, “Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart’ı bir dönüm noktası haline getirmeye çalışıyor. Bunların derdi belediyeler değil, Türkiye’nin kendisidir. PKK ile FETÖ ile iş birliği yapanın Türkiye’nin hayrına bir amacı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülkeyle ilgili bir derdi olamaz” dedi.
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyonun neden olduğu kaza sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri dehşete düşürürken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı olmazken, daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi. Yüzünde çizik ve morluk olan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Okul Servisi Şoförü Aracın İçinde Ölü Bulundu
Okul Servisi Şoförü Aracın İçinde Ölü Bulundu
Okul servisi şoförlüğü yapan 1 kişi ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Duruşma Sonrası Karşılaşan Taraflar Birbirine Girdi: 8 Yaralı
Duruşma Sonrası Karşılaşan Taraflar Birbirine Girdi: 8 Yaralı
Bir duruşmanın ardından sokakta karşılaşan iki taraf arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Uykusuz Sürücü Ağaca Çarparak Durabildi
Uykusuz Sürücü Ağaca Çarparak Durabildi
Kütahya'da meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kazada sürücünün uykusuz olduğu ileri sürüldü.
Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
3. kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
2 Yaşındaki Çocuk Bir Kova Suda Boğuldu
2 Yaşındaki Çocuk Bir Kova Suda Boğuldu
"Bir kaşık suda boğuldu" değimi gerçek oldu. Annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salonda bulunan ve içerisinde bir karış su bulunan kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Annesi tarafından kovanın içerisinde ölü bulunan çocuğun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dünya Evine Değil Cezaevine
Dünya Evine Değil Cezaevine
Evlilik hazırlı yapan ve 16 suçtan araması bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kurşunlu mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Babasının Mezarı Başında Annesini Boğarak Öldürdü
Babasının Mezarı Başında Annesini Boğarak Öldürdü
Babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren şahıs, cesedi Kırıkkale’de yol kenarına bırakıp kaçtı.
Çadırda Ölü Bulunan 5 Kişinin Aileleri Perişan
Çadırda Ölü Bulunan 5 Kişinin Aileleri Perişan
Balık avlamak için gittikleri sahilde kurdukları çadırda ölü bulunan baba ve oğluyla birlikte 5 kişinin aileleri evlerinde taziyeleri kabul ederken perişan oldu.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿