TBMM İdare Amiri Ak Vekil Özcan Dur Durak Bilmeden Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

İstişare Edip, Fikir Alış Verişinde Bulunduk

Mahalli Seçimin Ülkemiz Ve Şehrimiz İçin Önemini Anlattık

Ak Parti Belediyeciliği Gönül Belediyeciliğidir

-“Gönül Belediyeciliğini anlatıp, destek istiyoruz”TBMM İdare Amiri AK Vekil Özcan, her gittikleri yerde ‘Gönül Belediyeciliği’ni anlatıp destek istediklerini söyledi.Ziyaretlerine 26.Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Şanlıurfa Kanaat Önderlerinden Abdurrahman Yetkin’i ziyaret ederek başlayan TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, “Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili istişarelerde bulunduk. Kendisinin de AK Partili olduğunu ve çevresinin de AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu çok iyi bildiğimiz için ziyaret ederek istişare ettik. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk” dedi.“Çok kıymetli Hocamız, Yeğenimiz” dediği İsa Temelci hocayı da ziyaret ettiklerini belirten TBMM İdare Amiri AK Vekil Doç. Dr. Özcan, “Eyyübiye ilçesinde Semt Pazarcıları Dernek Başkanı Sayın Hacı Keser’in düzenlediği programa katıldık. Yaklaşan Mahalli seçimin ülkemiz ve şehrimiz için önemini anlatarak dua ve desteklerini istedik. Akçakale Yukarı Cinpolat köyünü de ziyaret ederek taziyelerimizi bildirdik. Eyyübiye İlçesi Uğurlu Köyü Muhtarı ve Ciriç Aşireti Kanaat Önderlerinden Ahmet Çetindağ ve akrabalarını da ziyaret ettik ve desteklerini istedik. Yine Eyyübiye ilçesine bağlı Mihrablı köyünü ve Muradiye Mahallesinde Samak ailesini ziyaret ederek taziyelerimizi bildirdik” diye konuştu.Eyyübiye ilçesine bağlı Zeynep Köyünde, Zeynel Abidin Çiftçi’nin mutlu gününe iştirak ettiklerini belirten TBMM İdare Amiri Halil Özcan, “Tevazu, samimiyet ve gayret ile ‘Memleket İşi Gönül İşi’ diyerek, ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla milletimize hizmet yolunda hız kesmeden devam ediyoruz” diyerek AK Parti Belediyeciliğinin Gönül Belediyeciliği olduğunu, ülke genelinde il ve ilçelere, köylere kadar hep AK Parti döneminde hizmet geldiğini hatırlattı.Editör: Ahmet Şen