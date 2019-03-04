Ak Vekil Z. Gülender Açanal, Haliliye Adayı ile Kırsalda

Haliliye’mizin Güvenini Allah’ın İzniyle Boşa Çıkarmayacağız

Tevazu, Samimiyet Ve Gayretle Yola Devam

-“Hizmete talip olduğumuzu belirtip, destek istiyoruz”AK Vekil Ecz. Açanal, her gittikleri yerde hizmete talib olduklarını belirterek. Destek istediklerini söyledi.İl genelinde seçim çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ecz. Zemzem Gülender Açanal, “Şanlıurfa’mızın ilçelerinde de seçim çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şimdi de Derinkuyu (Zince) kırsal mahallemizi ziyaret ettik. ‪Muhtarımız Mehmet Dağ kardeşimden tam destek sözü aldık. Uluhan kırsal mahallemize geçerek, ‪31 Mart için destek istedik. Haliliye Kırsal mahallelerimizden Kargalı'yı da ziyaret edip, yerel seçimler için desteklerini istedik. Kargalı da kararını vermiş Ak Parti diyor. Görüyoruz ki, Haliliye gümbür gümbür geliyor, Şanlıurfa gümbür gümbür geliyor. Belediye Başkan adayımız Mehmet Canpolat, ilçe Başkanımız Süleyman Aksu ve teşkilatımızla birlikte Parmakkapı kırsal mahallemizi ziyaret ettik. Muhtarımız ve mahallelimize ilgilerinden, alakalarından dolayı teşekkür ederiz. Halime kırsal mahallemizi de ziyaret ederek destek ve dua istedik. Ballıca kırsal mahallemizde de mahalle sakinlerimizle hasbihal ettik. Haliliye Kırsal mahallelerimizden İkiağız'ı da ziyaret edip desteklerini istedik. İkiağız AK Parti diyor, İkiağız Canpolat diyor. Haliliye’mizin bizlere olan güvenini Allah’ın izniyle boşa çıkarmayacağız” dedi.Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte kırsalda çalışmalarına devam ettiklerini belirten AK Vekil Ecz. Açanal, “Bağlar kırsal mahallemizi ziyaret edip 31 Mart seçiminin önemini anlattık. Sağ olsunlar mahallelimiz desteklerini ve dualarını esirgemediler. Yine Haliliye kırsal mahallelerimizden Tepedibi'ni (Boz) ziyaret edip desteklerini istedik. Maşallah Haliliye kararını vermiş. Tevazu, samimiyet ve gayretle yola devam ettiklerini belirtti.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ecz. Zemzem Gülender Açanal, Haliliye Belediye Meclis Üyesi Halil Yetkin'i ziyaret edip, desteklerini istediklerini belirterek, “Her daim AK davanın yanında olduğunu belirten Halil Yetkin kardeşime ve Yetkin ailesine teşekkür ederim” diyerek oradakilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Editör: Ahmet Şen