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Bu haber 04 Mart 2019 18:32:27 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Vekil Özşavlı Seçim Çalışmasında

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç.Dr. Halil Özşavlı, zaman zaman yalnız, zaman zamanda AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı Salih Ekinci ile birlikte kapı kapı dolaşarak 31 Mart Mahalli seçimlerinin önemini anlatarak, AK Partiye ve Başkan adayına dua ve destek istiyor.

Ak Vekil Özşavlı Seçim Çalışmasında

-“Viranşehir’in sorunları bir bir çözülecek”


AK Vekil Özşavlı, her gittikleri yerde kendilerine gösterilen sıcak ilgiden Viranşehirlilerin gönlünde taht kurduklarına inandıklarını belirterek Viranşehir’in sorunlarını bir bir çözüleceğini söyledi.

 

Ak Partide Irkçılık, Ayrımcılık Olmaz

Viranşehir ve Ceylanpınar’a her gelişinde daha büyük bir heyecan, daha büyük bir mutluluk hissetiğini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç.Dr. Halil Özşavlı, “Her gün görüyorum ki zafere bir adım daha yaklaşıyoruz. Nasıl ki Şanlıurfa Milletvekiliysem Ceylanpınar’ın da, Viranşehir’in de Milletvekiliyim. Fakat hem Viranşehir’in, hem Ceylanpınar’ın bende ayrı bir yeri var. Ankara’daki işlerimize ve yurtdışı görevlerimize rağmen biz bu 2 ilçemize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bireysel sorunlardan ziyade ilçenin geneline hitab eden sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ceylanpınar’dan öyle güzel haberler alıyoruz ki, Ceylanpınar bu işi bitirmiş. 31 Mart’ta yüzde 100 zafer bekliyoruz. Çünkü AK Partinin burada bilgili, azimli, dirayetli bir adayı var. AK Partinin adayı Abdullah Aksak. Viranşehir’in ise, Salih Ekinci. AK Partinin amblemi belli, sarı ampül. AK Partinin ve dünyanın lideri belli, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. O artık dünya lideri ve halk önderidir. Onun belirlediği aday da Ceylanpınar’da Abdullah Aksak ve Viranşehir’de Salih Ekinci. AK Partide ırkçılık, ayrımcılık olmaz. Gönül Belediyeciliği olur” dedi.



 

Halkımızın Huzur Ve Refahını Sağlayacağız

Viranşehir ilçesinin elektrik sorunu öncelikli olmak üzere mevcut sorunlarını belirten AK Vekil Özşavlı, “Sorunların tamamını çözebilmek için gerek burada ve gerekse Ankara’da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediye Başkan adayımız Salih Ekinci ve AK Parti Viranşehir İlçe Başkanımız Ali Tekin ile birlikte Yenişehir Mahallesinde Taksici esnafımızı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledik. Oto Galerici esnafımıza da Oto Galericiler Sitesinin kurulması için elimizden geleni yapacağız. Yine Belediye Başkan adayımız ve İlçe Başkanımız ile birlikte ilçe esnafımızı da ziyaret ederek esnafımızın talep, sorun ve önerilerini dinledik. Elimizden geleni esirgemediğimiz vatandaşlarımızda yakinen görüyorlar ve biliyorlar. Hiç merak etmesinler, seçim sonrası Allah’ın izni, hemşehrilerimizin de desteğiyle AK Belediyeciliğin önemini ve çalışmalarını yakından görecekler. Viranşehir’imizi en güzel şekilde düzenleyeceğiz, sorunlarını çözeceğiz, halkımızın huzur ve refahını sağlayacağız” diye konuştu.

AK Vekil Doç. Dr. Özşavlı, AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek, Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Arslaner ailesinin düğün mevlidine katıldıklarını belirterek, evlenen gençlere bir ömür boyu mutluluklar dileklerini ilettiler.




 

Demokrasilerde En Büyük Patron Halktır

Sahada yaptığı ziyaretlerde ve seçim bürosunda vatandaşlarla yaptığı toplantılarda, 31 Mart seçimlerinin önemini anlatan AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı Salih Ekinci, adaylığının açıkladığı günden bu yana hızlı ve düzenli bir çalışmayla, adım atmadığı yer kalmayıncaya kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “Amacımız, Viranşehir’i AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak ve insanımızın rahatlıkla yaşayabileceği bir ilçe haline getirmektir. Demokrasilerde en büyük patron halktır. Halkımız bize başkanlık görevini uygun görürse bu sıkıntıların hiçbirini vatandaşa göstermeyeceğiz inşaallah. Viranşehir halkı olarak bizler büyük bir aileyiz. Yapacağımız her türlü hizmet ve yatırım büyük ailemize yapılmış olacaktır” dedi.




 

Belediyeyi Koltuktan Değil Sahadan Yöneteceğiz

İşsizlik, Elektrik ve hizmet sorunundan yakınan vatandaşların biraz daha sabretmesi gerektiğini belirten AB Başkan adayı Salih Ekinci, “Zaten AK Parti Milletvekilimiz Doç. Dr. Halil Özşavlı ile birlikte elektrik sorunu takip ediyoruz. Sayın Vekilimiz bu işin takipçisi ve peşini bırakmıyor. 31 Mart Günü Allah’ın izni, halkımızın desteği ile Viranşehir’in talihini değiştirmek, güzel ilçemizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızla her zaman istişare halinde hareket edeceğiz. Belediyeyi koltuktan değil sahadan yöneteceğiz. Aday olduğumuz günden beri sürekli Vatandaş ve esnafımızın içinde olduk. Sıkıntı ve sorunlarını tek tek dinledik ve notlarımızı aldık. Allah’ın izniyle 31 Mart’tan sonra ilçemizin kangrenleşen sorunlarının tamamının üstesinden geleceğiz inşaallah” diye konuştu. 
 
 
 
Editör: Ahmet Şen




 
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