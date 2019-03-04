Ak Başkanın Reis Hazırlığı Ve Seçim Çalışması

Gönül Belediyeciliğini Anlattık

AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezinde Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa’ya teşrifleri öncesi hazırlıkları değerlendirmek için istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Bir yandan seçim çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi teşrifleriyle ilgili çalışmaları takip ediyoruz. İnşaallah hem Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretinden, hemde 31 Mart Mahalli seçimlerinden yüzümüzün akıyla ve başarıyla çıkacağız. Zafer AK Partimizin olacak” dedi.AK Belediyeciliğin ve 31 Mart seçimlerinin önemini anlattıklarını belirten İl Başkanımız Bahattin Yıldız, “Yönetim Kurulumuzla birlikte Yakubiye Eşrafından Mehmet Toprak'ın evine misafir olduk. Hemşehrilerimizle buluştuk, gönül belediyeciliğini anlattık. 31 Mart seçimleri için destek istedik. Daha sonra Haleplibahçe'de Halil Demir'in düzenlediği ev toplantısında hemşehrilerimizle buluştuk. Gönül Belediyeciliğini orada da anlattık, 31 Mart seçimleri için destek istedik” diye konuştu.AK Başkan Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Umre'den gelen Yönetim Kurulu üyesi Av. Vehbi Beyaz'ı ziyaret ettikleri söyledi.AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Gönül Belediyeciliğinin Mimarı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Cuma günü Şanlıurfa'mıza geliyor” diyerek Abide Toplama Merkezi yanında saat 14:00’te düzenlenecek olan programa herkesin davetli olduğunu söyledi.Editör: Ahmet Şen