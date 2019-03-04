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Bu haber 04 Mart 2019 18:12:37 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Başkan Adayı Beyazgül Dur Durak Bilmiyor

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, dur durak bilmeden seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Ak Başkan Adayı Beyazgül Dur Durak Bilmiyor

“Gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ediyoruz”

AK Başkan adayı Av. Beyazgül, hemşehrileriyle bir araya gelmeye, gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ettiklerini söyledi.

 

Gönül Köprüsü Kurduğumuz Aileler Teşekkür

Seçim çalışmalarına ev toplantıları ve Dernek ziyaretleriyle devam ettiklerini belirten AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Sırrın Mahallesinde Mehmet Polat kardeşimizin ev sahipliğinde hemşehrilerimizle buluşarak, yerel seçimler hakkında değerlendirmede bulunduk. Polat ailesine teşekkür ediyoruz. Gönül köprüsü kurduğumuz Bağmancı ailesinin düzenlemiş olduğu ev toplantısında da hemşehrilerimizle buluştuk. Mustafa Bağmancı kardeşime ve bizleri yalnız bırakmayıp desteklerini sunan Bağmancı ailesine teşekkür ederiz” dedi.
Toplantıda AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Gazeteci Veysel Polat da hazır bulundu.



 

Gece Gündüz Demeden Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz

Zaman zaman MKYK üyemiz Vildan Polat, Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan adayı Mehmet Kuş ile birlikte de seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirten AK Başkan adayı Av. Beyazgül, “Bu kadim kente hizmet etmek için, hizmetkâr olabilmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem Büyükşehir, hem Eyyübiye adayımıza destek ve dua talebinde bulunarak, 31 Mart seçimlerinde AK Partiye oy vermelerini istiyoruz, Ferhatlar Derneğinde de hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Vermiş oldukları destek için kendilerine teşekkür ederiz” diye konuştu.
AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan aday adayı Mustafa Tepe de hazır bulundu.



 

Şanlıurfa, Ülke Turizminin Lokomotifi Konumundadır

Cumhurbaşkanımız Recep tayip Erdoğan tarafından, 2019 yılının Göbeklitepe Yılı olarak ilan edildiğini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Başta Göbeklitepe olmak üzere Şanlıurfa sahip olduğu değerlerle ülke turizminin lokomotifi konumundadır. Bize düşen sahip olduğumuz değerlerimizi daha çok tanıtmak ve bunu ekonomik girdi olarak Şanlıurfalı hemşehrilerimize dönüşümünü sağlamaktır. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. 12 Bin Yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutan Göbeklitepe üzerine yapılan spekülasyonlar siyasi amaç gütmektedir. Göbeklitepe Şanlıurfa'nındır. 2019 Yılının Cumhurbaşkanımız tarafından Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesi ile Şanlıurfa, turizmde inşallah altın yılını yaşayacaktır” diyerek herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. 
 
 
 
Editör: Ahmet Şen



 
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