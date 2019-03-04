Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Mart 2019 18:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Binali Yıldırım, Bu Atları Çatlatana Kadar Çalıştırarak Bu Adanın Trafik Sorununu Çözemeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Büyükada sakinleriyle bir araya geldi. Adalarda yaşanan fayton sorununa değinen Yıldırım, "Bu atları çatlatana kadar çalıştırarak bu adanın trafik sorununu çözemeyiz. Bu işi kökünden çözeceğiz ama kimseyi mağdur etmeden çözeceğiz" dedi.

Binali Yıldırım, Bu Atları Çatlatana Kadar Çalıştırarak Bu Adanın Trafik Sorununu Çözemeyiz

- Binali Yıldırım adadaki fayton sorununa değindi
- Yıldırım, Büyükada'da vatandaşlarla bir araya geldi


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükada'yı ziyaret eden Yıldırım vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Yıldırım'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Ada esnafını tek tek ziyaret eden Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi. Yıldırım esnafla yaptığı sohbetin ardından Büyükada MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti. Yıldırım, ada sakinlerine yaptığı konuşmada kendisinin de bir Adalı olduğunu belirterek, "1980-1981 senelerinde Adalarda askerliğimi yaptım. Adanın zorluklarını da güzelliklerini de çok iyi bilirim” dedi.

 

Yolları Böldük Gönülleri Birleştirdik Ama Türkiyeyi Böldürmeyiz

Yıldırım ada sakinlerini sevindiren bir haber de verdi. Adada yaşayan yerlilerin ulaşımını ücretsiz yapacaklarını müjdeleyen Yıldırım, "Yolları böldük gönülleri birleştirdik ama Türkiyeyi böldürmeyiz. Adaların sorunlarını biliyoruz. Sorunları da torunlara bırakacak değiliz. Sorunları çözecek olan Özlem Öztekin Vural ve Binali Yıldırım'dır” şeklinde konuştu.



 

277 Fayfoncuya Yeni Bir Dönüşümle Elektrikli Faytonlar Vereceğiz.

Adalarda yaşanan fayton sorununa değinen Yıldırım, “Adaların faytonları var, atları var. Atlarla ilgili sorunlar var. Bunlara çare bulmamız lazım. Önce bunların başkanlarıyla, faytoncularla görüştüm. Fayton adanın bir nostaljisidir, bir sembolüdür. Bu kalacaktır. Ama bu atları çatlatana kadar çalıştırarak bu Adanın trafik sorununu çözemeyiz. Ne yapacağız? Yine 277 fayfoncuya yeni bir dönüşümle elektrikli faytonlar vereceğiz. Bu işi yine yapacaklar. Atlarda nostalji olarak Adanın süsü olarak devam edecek. Hatırlayın geçenlerde bu atların ahırları ve 9 tane at cayır cayır yandı. Bunlar candır. Bunların da saygıya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu işi kökünden çözeceğiz ama kimseyi mağdur etmeden çözeceğiz” ifadelerini kullandı.


Faytoncuların yanında balıkçılar gibi birçok sektörün de sorununun olduğunu belirten Yıldırım, bu sorunların üstesinden birlikte geleceklerini belirtti. Adaya yapımı planlanan projelerini sıralayan Yıldırım, "Adaya bisiklet yolu yapılacak, Adaya düzenlenen sefer sayıları artırılacak. Özellikle Adalar-Bakırköy hattı tekrar kurulacak" dedi. Yıldırım, Maden Mahallesine ise spor tesisi gibi projelerinin olduğunu duyurdu.

Editör:Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Bir mermer ocağında yaşanan toprak kaymasında tonlarca mermer saniyeler içerisinde un ufak oldu.
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Çeşitli organları iple bağlanmış, çivili tahta ile işkence edilmiş bir sıpa bulundu. Kanlar içerisinde bulunan sıpa Cuma günü ameliyat edilecek.
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde Voleybol Turnuvasına düzenlenmektedir.
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Demokrat Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Menderes Atilla, Gazi Caddesi Seçim bürosunda gençlerle bir araya geldi.
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Hilvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart'ta yapılacak Mahalli idareler Seçimlerinde Ak Parti'den aday olan Aslan Ali Bayık'a destekler giderek büyüyor.
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
MHP MKYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, ceza indirimi ile ilgili konuştu.
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Seçim çalışmaları kapsamında motorcu pazarını ziyaret eden Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil Yiğit esnafla tek tek ilgilendi.
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
İstiklâl Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî marş olarak kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, İstiklal Marşının bizim milli mutabakat metnimiz olduğunu, İstiklal Marşımıza sahip çıkmanın onurumuza sahip çıkmak olduğunu ve yazarı İslam Şairi Mehmet Akif Ersoy’u da bir gün değil, her an rahmetle anmak gerektiğini ve onun dediği gibi; ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ duasına amin demek gerektiğini söyledi.
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Karaköprü’nün adayı Essum Aslan, kuracakları üretim tesisi ile “Hem belediyeye gelir sağlayacağız hem de istihdama katkıda bulunacağız.” dedi.
Akay ve Yıldık Açıklama ,Algı Operasyonlarına Karnımız Tok
Akay ve Yıldık Açıklama ,Algı Operasyonlarına Karnımız Tok
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Akay ve ilçe Başkanı Yıldık, AK Parti Akçakale ilçe Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçınkaya'nın seçim bürosunda açıklamada bulundular
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿