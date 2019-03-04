Urfa’da Kaza! 1 Kişi Yaralandı

Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Takla Attı

Kaza Şanlıurfa-Siverek karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden, Siverek yönüne doğru seyir halinde bulunan Hacı Ö. yönetimindeki 63 BE 118 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kayarak takla attı.Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hacı Ö yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ekibi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden acil müdahale ekibi, yaralıyı Siverek Devlet Hastanesi acil bölümüne kaldırarak, tedavi altına aldı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen