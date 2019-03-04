Harran Üniversitesi'ne 72 Öğretim Üyesi Alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Harran Üniversite'ne 18 profesör, 26 doçent ve 28 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 72 öğretim üyesi alınacak. Harran Üniversitesi Rektörlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:"Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerin anabilim dallarına ve programlarına 2547sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.Bu ilanımız ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin http://personel.harran.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür,İlan Olunur."Editör: Ahmet Şen