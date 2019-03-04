Urfa'da Cevheri Sevgisi Yağmur Dinlemedi

Yağmura Rağmen Halaylar Çekildi





Hizmet Etmeye Geliyoruz

En Önemli Ayrımcılığı Kaldıracağım

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Karaköprü’de seçim bürosu açılışında.Şanlıurfalılarla bir araya geldi. Cevheri, yoğun yağışa rağmen seçim bürosu açılışına katılan Şanlıurfalılarla tek tek ilgilenip teşekkür etti.Şanlıurfa’da gün boyu etkili olan yağmura aldırış etmeyen Şanlıurfalılar Başkan Adayı Sabahattin Cevheri’nin seçim bürosuna adeta akın etti. Yağmur altında davul zurna çalarak halaylar çeken Şanlıurfalılar şimdiden kararını verdiğini ortaya koydu. Açılışa gelen vatandaşlara teşekkür eden Cevheri,“Şimdiden kararınızı vermişsiniz, bana da gece gündüz çalışmak düşer” dedi.Belediye seçimlerinin siyasi seçimlerden farklı olduğunu söyleyen Sabahattin Cevheri, “Bu seçim siyasi değil; hizmet seçimidir. İnanın ben de Essum Hanım da çöp toplamaya, temiz su içirmeye, güzel bir imar çıkarmaya, ağaç dikmeye yani kısacası hizmet etmeye geliyoruz. Bizim burada yasa çıkarma gibi bir yetkimiz yok. Ama turizm ile ilgili bir takım çalışmalar yaparak esnafın hareketlenmesini sağlayacağız.” diye konuştu.Sık sık eşitlik ve adalet vurgusu yapan Cevheri, “İnşallah el birliği ile bütün insanlara eşit bir şekilde davranacağız. Güçlünün değil; güçsüzün fakirin, mazlumun yanında olacağız. Ayrımcılık kesinlikle olmayacak, Arap, Kürt, Türk Alevi ayrımı kesinlikle olmayacak. Sonuçta hepimiz insanız ve insanca herkese eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Benim temel projem budur.” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen