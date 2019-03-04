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Bu haber 04 Mart 2019 14:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Cevheri Sevgisi Yağmur Dinlemedi

Şanlıurfa’nın adayı Sabahattin Cevheri’nin seçim bürosunun açılış coşkusu yağmur, soğuk dinlemedi.

Urfa'da Cevheri Sevgisi Yağmur Dinlemedi

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Karaköprü’de seçim bürosu açılışında.Şanlıurfalılarla bir araya geldi. Cevheri, yoğun yağışa rağmen seçim bürosu açılışına katılan Şanlıurfalılarla tek tek ilgilenip teşekkür etti.

 

Yağmura Rağmen Halaylar Çekildi

Şanlıurfa’da gün boyu etkili olan yağmura aldırış etmeyen Şanlıurfalılar Başkan Adayı Sabahattin Cevheri’nin seçim bürosuna adeta akın etti. Yağmur altında davul zurna çalarak halaylar çeken Şanlıurfalılar şimdiden kararını verdiğini ortaya koydu. Açılışa gelen vatandaşlara teşekkür eden Cevheri,“Şimdiden kararınızı vermişsiniz, bana da gece gündüz çalışmak düşer” dedi.



 



Hizmet Etmeye Geliyoruz

Belediye seçimlerinin siyasi seçimlerden farklı olduğunu söyleyen Sabahattin Cevheri, “Bu seçim siyasi değil; hizmet seçimidir. İnanın ben de Essum Hanım da çöp toplamaya, temiz su içirmeye, güzel bir imar çıkarmaya, ağaç dikmeye yani kısacası hizmet etmeye geliyoruz. Bizim burada yasa çıkarma gibi bir yetkimiz yok. Ama turizm ile ilgili bir takım çalışmalar yaparak esnafın hareketlenmesini sağlayacağız.” diye konuştu.


 

En Önemli Ayrımcılığı Kaldıracağım

Sık sık eşitlik ve adalet vurgusu yapan Cevheri, “İnşallah el birliği ile bütün insanlara eşit bir şekilde davranacağız. Güçlünün değil; güçsüzün fakirin, mazlumun yanında olacağız. Ayrımcılık kesinlikle olmayacak, Arap, Kürt, Türk Alevi ayrımı kesinlikle olmayacak. Sonuçta hepimiz insanız ve insanca herkese eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Benim temel projem budur.” ifadelerine yer verdi.
 
 
 
 
Editör: Ahmet Şen

 
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