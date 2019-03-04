Bekçi Adaylarına Müjde! Bekçi Kadro Ve Alım Tarihi belli Oldu

2019 yılı içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından 8 bin bekçi alınacağı müjdesini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada alımların Mart ayı başında gerçekleşeceğini de söyledi.İşte Soylu’nun konuşmasından öne çıkanlar:“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarından bugüne kadar, yani 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görev basındadır. Hâlihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam etmektedir. Yani neredeyse rakam toplam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz.”Bekçi Alımı İçin ŞartlarEmniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi adayları için aranan şartlar şu şekilde sıralanıyor:a) Türk vatandaşı olmak,b) İlkokulu bitirmiş olmak,c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımakı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmakEditör: Ahmet Şen