Başkan Baydilli’den Kırsala Çıkarma

Seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, ilçedeki kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlardan daha iyi hizmet için seçimlerde destek istedi.Bölge Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve ilçe teşkilatıyla ziyaretlerini sürdüren Başkan Baydilli, Karaköprü’ye bağlı Yoğunburç, Sayburç, Kızılburç, Çıralı, Büyükalanlı, Akıncı, Göbekli, İnlice, Ağılcık, Bozköy, Sarım, Geçit, Yukarı Koşma, Ayanlar, Otlukalan, Lüleci ve Mehmetçik kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.Kırsal mahallelerde hoşgörü ve sevgiyle karşılanan Başkan Adayı Baydilli vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyerek not alırken, 3,5 yıllık görev süresinde kırsal mahallelerde gerçekleştirdikleri hizmetlerden ve bundan sonra yapacakları projelerden bahsetti.Kırsalı merkezden ayırmadan hizmet getirdiklerinin altını çizen Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, 186 kırsal mahalle ve mezranın içindeki yollara stabilize malzeme sererek mahalleleri çamurdan kurtardıklarını kaydetti.Başkan Adayı Baydilli, “Kalkınmanın kırsaldan başladığını bilerek kırsalımıza her zaman önem verdik ve önemli hizmetler gerçekleştirdik. Köy içi yollar, çok amaçlı salonlar ve semt sahaları hizmetlerimizle kırsal mahallelerimizi hizmete doyurduk. Tabi ki bu yeterli değil, İnşallah 31 Mart’ta vatandaşlarımızın güçlü desteğiyle sandıktan çıktıktan sonra merkez veya kırsal ayrımı yapmadan en iyi hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Ben bizi güzel karşılamalarından, sevgilerinden ve teveccühlerinden dolayı kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise kırsal mahallelerin önemli yatırımlar gördüğünü ve bunun çok daha fazlasını hak ettiğini dile getirirken, Ak Parti belediyeciliği ile kırsalın kalkınmaya devam edeceğini aktardı.Milletvekili Cevheri, “Her gittiğimiz köyde bizi sevgiyle kucaklayan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yapılan hizmetin ve çalışmaların sonucudur. İnşallah 31 Mart’ta da Metin Baydilli’ye vereceğiniz oylarla hizmet devam edecektir” dedi.Başkan Adayı Baydilli ve Milletvekili Cevheri’nin kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürecekleri öğrenildi.Editör: Ahmet Şen