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Bu haber 04 Mart 2019 11:45:47 Tarihinde eklenmiştir.

Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2019 Şubat döneminde yüzde 0,16, yurt içi üretici fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 0,09 arttı.

Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

 

Aylık En Yüksek Artış Yüzde 2,48 İle Sağlık Grubunda Oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

 

Aylık En Fazla Düşüş Gösteren Grup Yüzde 4,81 İle Giyim Ve Ayakkabı Oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,39, eğlence ve kültürde yüzde 0,37 ve haberleşmede yüzde 0,34 düşüş gerçekleşti.

 

Yıllık En Fazla Artış Yüzde 29,25 İle Gıda Ve Alkolsüz İçecekler Grubunda Gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,08, ev eşyası yüzde 27,59, eğlence ve kültür yüzde 20,43 ve lokanta ve oteller yüzde 19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

 

Özel Kapsamlı Tüfe Göstergesi (B) Aylık Yüzde 0,15 Düştü

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,70 artış gerçekleşti.
Şubat 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 154 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,97 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,60 artış, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 düşüş olarak gerçekleşti.

 

Aylık En Fazla Artış Temel Eczacılık Ürünleri Ve Müstahzarlarında Gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 7,37 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,50 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4,84 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 7,43, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,68, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 1,66 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

 

Ana Sanayi Gruplarında Aylık En Fazla Artış Dayanıksız Tüketim Malında Gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti. 
 
 
 
Editör: Ahmet Şen


 
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