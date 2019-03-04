28 Şubat Bitmedi, Çünkü Valiler Hâlâ Kadınların Elini Sıkıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer, Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997’de aldığı kararların 22’nci yıldönümünde yaptığı paylaşımlarla gericiliğin akademide katettiği mesafeyi çarpıcı biçimde ortaya koydu."Artık ‘Kadın eli sıkmayan mürteci bürokrat’ haberleri kalmadı, çünkü sekülerleşen(muhafazakâr) Müslümanlarda namahremle tokalaşma gibi farz/haram, sünnet/bidat kaygısı, dolayısıyla yeni 28 Şubat darbelerine gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.Dinin ancak toplumsal düzenin şeriat kurallarına dayalı hale gelmesiyle gerçekten yaşanabileceğini savunan Gencer ayrıca "Her türlü hayat tarzını içine alacak medinesiz medeniyet ve haramları itinayla mübahlaştıran ibahî Abant Konsili müftüleriyle sekülerleştik, 28 Şubat'ı ebedîleştirdik" dedi.Gencer, paylaşımlarının sonuncusunda da dönemin Hürriyet gazetesinde Genelkurmay'ın hazırladığı tarikatçı vali ve kaymakamlar raporunun ele alındığı bir habere yer verdi.Gencer daha önce de "Deizm ateizmden çok daha tehlikeli, şeriattan kopmamak için cami eksenli hayata dönmek gerekir" demişti.Editör: Ahmet Şen