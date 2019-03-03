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Bu haber 03 Mart 2019 21:04:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Resmen Açıklandı... İşte Şanlıurfa'da Partilerin Kesin Aday Listesi

Şanlıurfa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler son buldu. İtiraz sürecinin sona ermesi ile beraber kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

​Resmen Açıklandı... İşte Şanlıurfa'da Partilerin Kesin Aday Listesi

İşte kesinleşen listelere göre Şanlıurfa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları:




Şanlıurfa Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)
Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)
Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)
Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)
Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)
Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)
Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)
Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)
Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)
Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)
Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)
Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)
Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı) 




Akçakale: Ahmet Geçit
Birecik: Hüseyin Kıran
Bozova: Şıhmüslüm Bayar
Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra
Eyyübiye: Sinan Kılıç
Halfeti: Ekrem Morçiçek
Harran: Mehmet İngin
Hilvan: Ali Turan Avcı
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Suruç: Kemal Eşsiz
Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu





Halfeti: Abdurrahman Çiftçi
Birecik: Hakan Arıcı
Viranşehir: Hıdır Oktay
Suruç: Hatice Çevik
Hilvan: Bişar Tüysüz
Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman
Bozova: Mahmut Çakmak
Siverek: Turan Tüysüz




Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)




 
Akçakale: Ömer Ay
Ceylanpınar: Suna Çoşkun
Karaköprü: Yunus Çoban
Halfeti: Mahmut Yaman
Bozova: Mehmet Kaya
Birecik: Mehmet Hicri
Eyyübiye: Murat Demirkan
Viranşehir: Adnan Çiftçi
Haliliye: Mustafa Reşat Dağ
Suruç: Tuba Çoşkun




Şanlıurfa Büyükşehir: Sabahattin Cevheri
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier
Bozova: Muhittin Meral
Ceylanpınar: Ali Yiğit
Eyyübiye: Halil Yiğit
Halfeti: Kemal Ayhan
Haliliye: Mustafa Hekimoğlu
Harran: Halit Kılıçarslan
Hilvan: Hanif Düzme
Karaköprü: Essum Aslan
Siverek: Hüseyin Solak
Suruç: Mehmet Şener
Viranşehir: Muhammet Kurt



Ceylanpınar: Menderes Atilla
Harran: Mehmet Özyavuz
Haliliye: Ramazan Fırat
Akçakale: Seyfettin Güvenç




Ceylanpınar: Halaf Yaşlı
Viranşehir: Halil Tapan
Akçakale: Hamza Çoşkun
Suruç: Mahmut Şeker 
Haliliye: Eyyüp Kurtboğan 
Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu
Hilvan: İbrahim Halil Çivis
Siverek: Ali İzol
Harran: İbrahim Bürke
Birecik: Müslüm Karakurt 
Bozova: Mustafa Şeker
Eyyübiye: Ahmet Işık



Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili
Eyyübiye: Gülay Gözoğlu
Halfeti: Sevim Yağmur
Ceylanpınar: Abit Görür
Haliliye: Ahmet Akkuş
Karaköprü: Aylagül Tandoğan
Akçakale: Rabia Uçar




Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan




Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca
Eyyübiye: Saddam Polat
Haliliye; Salih Ataca




Şanlıurfa Büyükşehir: Hasan Erçelebi




Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım
Eyyübiye: Halil Karakeçili
Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin 
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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