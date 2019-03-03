​Resmen Açıklandı... İşte Şanlıurfa'da Partilerin Kesin Aday Listesi

İşte kesinleşen listelere göre Şanlıurfa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları:
Şanlıurfa Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)
Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)
Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)
Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)
Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)
Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)
Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)
Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)
Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)
Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)
Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)
Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)
Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)
Akçakale: Ahmet Geçit
Birecik: Hüseyin Kıran
Bozova: Şıhmüslüm Bayar
Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra
Eyyübiye: Sinan Kılıç
Halfeti: Ekrem Morçiçek
Harran: Mehmet İngin
Hilvan: Ali Turan Avcı
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Suruç: Kemal Eşsiz
Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu
Halfeti: Abdurrahman Çiftçi
Birecik: Hakan Arıcı
Viranşehir: Hıdır Oktay
Suruç: Hatice Çevik
Hilvan: Bişar Tüysüz
Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman
Bozova: Mahmut Çakmak
Siverek: Turan Tüysüz
Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)
Akçakale: Ömer Ay
Ceylanpınar: Suna Çoşkun
Karaköprü: Yunus Çoban
Halfeti: Mahmut Yaman
Bozova: Mehmet Kaya
Birecik: Mehmet Hicri
Eyyübiye: Murat Demirkan
Viranşehir: Adnan Çiftçi
Haliliye: Mustafa Reşat Dağ
Suruç: Tuba Çoşkun
Şanlıurfa Büyükşehir: Sabahattin Cevheri
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier
Bozova: Muhittin Meral
Ceylanpınar: Ali Yiğit
Eyyübiye: Halil Yiğit
Halfeti: Kemal Ayhan
Haliliye: Mustafa Hekimoğlu
Harran: Halit Kılıçarslan
Hilvan: Hanif Düzme
Karaköprü: Essum Aslan
Siverek: Hüseyin Solak
Suruç: Mehmet Şener
Viranşehir: Muhammet Kurt
Ceylanpınar: Suna Çoşkun
Karaköprü: Yunus Çoban
Halfeti: Mahmut Yaman
Bozova: Mehmet Kaya
Birecik: Mehmet Hicri
Eyyübiye: Murat Demirkan
Viranşehir: Adnan Çiftçi
Haliliye: Mustafa Reşat Dağ
Suruç: Tuba Çoşkun
Şanlıurfa Büyükşehir: Sabahattin Cevheri
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier
Bozova: Muhittin Meral
Ceylanpınar: Ali Yiğit
Eyyübiye: Halil Yiğit
Halfeti: Kemal Ayhan
Haliliye: Mustafa Hekimoğlu
Harran: Halit Kılıçarslan
Hilvan: Hanif Düzme
Karaköprü: Essum Aslan
Siverek: Hüseyin Solak
Suruç: Mehmet Şener
Viranşehir: Muhammet Kurt
Ceylanpınar: Menderes Atilla
Harran: Mehmet Özyavuz
Haliliye: Ramazan Fırat
Akçakale: Seyfettin Güvenç
Ceylanpınar: Halaf Yaşlı
Viranşehir: Halil Tapan
Akçakale: Hamza Çoşkun
Suruç: Mahmut Şeker
Haliliye: Eyyüp Kurtboğan
Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu
Hilvan: İbrahim Halil Çivis
Siverek: Ali İzol
Harran: İbrahim Bürke
Birecik: Müslüm Karakurt
Bozova: Mustafa Şeker
Eyyübiye: Ahmet Işık
Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili
Eyyübiye: Gülay Gözoğlu
Halfeti: Sevim Yağmur
Ceylanpınar: Abit Görür
Haliliye: Ahmet Akkuş
Karaköprü: Aylagül Tandoğan
Akçakale: Rabia Uçar
Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan
Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca
Eyyübiye: Saddam Polat
Haliliye; Salih Ataca
Şanlıurfa Büyükşehir: Hasan Erçelebi
Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım
Eyyübiye: Halil Karakeçili
Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin
Editör: Bahar Yüksel
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