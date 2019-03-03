Özyavuz, Kültür Bakanlığı Bünyesinde Göbeklitepe İle İlgili Daire Başkanlığının Kurulmadır

Gözler Göbeklitepe’de

Özyavuz Müjdeyi Verdi

Şanlıurfa sınırları içerisinde bulunan ve dünya tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe için bakanlık bünyesinde bir müdürlüğün kurulması gerektiğini ifade eden Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz, müjdeyi verdi.2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi ile gözler Şanlıurfa’ya çevrildi. Öyle ki başka şehirlerde bile Göbeklitepe çıkarcılığı gündeme gelemeye başladı. Özellikle ‘Gaziantep, Göbeklitepe’nin merkezidir’ ifadelerinden sonra gündeme çok farklı bir konuyla gelen Göbeklitepe için adım atan isimlerden ilki Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz oldu.Özyavuz, Göbeklitepe için bakanlıkta bir daire kurulması gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;Bu yılın Turizmde Göbeklitepe yılı ilan edilmesini önemsiyoruz. Kültür bakanlığı bünyesinde Göbeklitepe’yle ilgili en az bir gün müdürlük veya bir daire başkanlığının kurulması gereklidir. Bu konuda girişimlerimizi başlattık. Göbeklitepe şanlıurfa’nın kırmızı çizgisidir.‬Editör: Bahar Yüksel