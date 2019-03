​Erdoğan, Türkiye Dimdik Ayakta Kalmayı Başarmıştır

“ORDU’YA NE YAPILMIŞSA ALTINDA BİZİMLE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDEN KADROLARIN İMZASI VARDIR”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında AK Parti Ordu mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptıSon bir yılda üçüncü kez Ordu’ya geldiğini hatırlatarak, şehre her gelişinde kendisini coşku, muhabbet ve samimiyetle bağrına basan Ordululara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordu bir kez daha kendi kardeşine, milletin adamına, milletin partisine, gönül belediyeciliğine, tüm adaylarına sahip çıkmak için sabırsızlanıyor” diye konuştu.“Duyduğuma göre, paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dostlarının burada, bu meydanda olduğunu, kendileri için dostluk ve muhabbetin pazara değil, mezara kadar olduğunu söyledi.“Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur, ne de dostluğumuz olur” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Bu kişi, Ordu’ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş, sen kimsin yahu. AK Parti’nin gücünü, imkânlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu’ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa, altında sadece ve sadece AK Parti’nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya, 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın.”Arkalarına terör örgütlerini ve karanlık güçleri alan birilerinin, her seçimde olduğu gibi bu sefer de, ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer istediklerini elde edebilirlerse, bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de, sizlerle birlikte, inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz” diye ekledi.Bugüne kadar Ordu’yu; yatırım, hizmet ve projelerle adına layık hâle getirmek için çalışarak, son 17 yılda şehre 21 milyar lirayı aşan yatırımlar yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yatırımların arasında eğitim alanında 3547 adet yeni dersliğin, 3336 kişi kapasiteli yurt binalarının, gençlik merkezlerinin, spor salonlarının, yüzme havuzları ve futbol sahalarının yanı sıra yapımında sona yaklaşılan stadyumun ve Ordu Üniversitesi’nin bulunduğunu hatırlattı.Ordulu ihtiyaç sahiplerine 2,2 milyar lira kaynak, çiftçilere 3,1 milyar lira tarımsal destek, iş adamlarına 2,3 milyar lira tutarında yatırım teşviki sağladıklarını, sağlıkta dokuzu hastane toplam 38 yeni sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını, yaklaşık 5 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini, iki baraj bir gölet ve 63 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini ve 14 tarihî eseri restore ettiklerini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda ise 50 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 152 km’ye çıkardıklarını, yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda 33 tünel inşa etiklerini, içinde, 11 köprü ile altı tünelin olduğu Ordu Çevre Yolu’nda yedi köprüyü, iki çift tüp tüneli tamamladıklarını sözlerine ekledi.Eğitim, sağlık, ulaşım, sulama, tarım, arıcılık, turizm ve sanayi alanlarında şehre kazandırılan, yapımları hâlen devam eden ya da ihale ve proje aşamasında olan diğer yatırım ve hizmetlerden de örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordu’da daha yapacak çok işimiz var, getirecek çok hizmetimiz var. İnşallah 31 Mart’tan sonra belediye başkanlarımızla el birliği içinde bu çalışmaları yürüteceğiz” diye ekledi.Dünyaya ve bölgeye bakıldığında en gelişmişinden en geri kalmışına kadar tüm ülkelerin sıkıntı ve arayış içinde olduğuna, dünyada her gün dengelerin bozulup yeni dengelerin kurulduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sancıların en acı, en dramatik, en kanlı, en vahşi sonuçları bölgemizde tezahür ediyor. Türkiye, işte böyle çalkantılı bir süreçte, maruz kaldığı tüm saldırılara ve tehditlere rağmen, dimdik ayakta kalmayı başarmıştır” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarının sahibinin millet olduğunu vurguladı ve “Ülkemizin gücünün birliğinden kaynakladığını görenler, bu seçimlerde doğrudan oraya saldırıyor. Başını CHP’nin çektiği bazı kesimler de, maalesef, bu oyuna gönüllü figüranlık yapıyor. Aslında onlar da ne olup bittiği gayet iyi biliyor, gayet iyi görüyor” ifadelerine yer verdi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yapılan harcamaları kastederek, ‘nereye gitti bu 35 milyar dolar’ dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asıl amacı, Türkiye’nin Suriye politikasını değiştireceğini ima ederek, bölgeyle ilgili hesapları olan küresel güçlere göz kırpıyor. Asıl gayesi, Türkiye’nin PYD-PKK terör örgütüne yönelik kararlı tavrından rahatsız olanlara sinyal vermektir. Bay Kemal sen Kandil’in yandaşısın, Kandilin desteklediğiyle el ele kol kolasın” diye konuştu.Türkiye’nin, Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yükün olmadığının ve tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttüklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Millî güvenlik politikalarımızı hedef almayı en önemli misyonu, en önemli işi olarak gören CHP Genel Başkanı’nın kafası bu işlere basmaz. CHP sadece ülkemize sığınan mazlumları, şehit edileceklerini bile bile Boraltan Köprüsünde katillerine teslim etmekten anlar. Bu konuları idrak etmek için önce yüreğiniz temiz olacak, kalbiniz pak olacak, gönül gözünüz açık olacak. Gönül gözü kapalı olanın dünya gözü işte böyle her şeyi para olarak görür, siyasi çıkar olarak görür, menfaat olarak, rant olarak görür.”Türkiye’nin geleceğinin, tıpkı bölgenin geleceği gibi, büyük ölçüde Suriye meselesinin nasıl çözüleceğine bağlı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet Suriye meselesini, kendi sınır emniyetimizi ve Suriye halkının huzurunu, güvenliğini, refahını sağlayacak şekilde çözemezsek, ne biz, ne de Avrupa dâhil bölgemiz rahat edemez” şeklinde konuştu.Gelinen noktada çözümü ancak, Suriye topraklarının Türkiye sınırlarına komşu bölümlerinde güvenliği ve huzuru doğrudan Türkiye’nin sağlamasıyla mümkün olabileceğini gördüklerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüzden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarını yaptıklarını, İdlib’te inisiyatif aldıklarını kaydetti.“Bunun için Mümbiç’in teröristlerden arındırılması ve ülkemizin gözetiminde yeniden yapılandırılması konusunda ısrarlıyız. Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla güvenli hâle getirdiği bölgelere şu ana kadar 315 bin kişi geri döndüğüne ve bu sayının her gün arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bölgelerde de aynısını yapmak zorunda olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin yeni anayasasının hazırlanması, serbest seçimlerin yapılması gibi konuları içeren siyasi süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.Sözlerinin sonunda 'tek millet, tek bayrak, tek devlet ve tek millet' vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Ordu Çevre Yolu'nun tamamlanan ve hizmete sunulan ilk etabının açılışını da yaptı.